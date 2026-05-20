Ekonomi
Ünlü ekonomistten itiraf! 'Kredi Kartları Köleliğin Bir Zinciridir'

Ünlü ekonomistten itiraf! 'Kredi Kartları Köleliğin Bir Zinciridir'

Mert Başaran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’deki yüksek fiyat politikasının arkasında kredi kartı kullanımının etkili olduğunu savundu. Tüketim alışkanlıkları ve piyasa dengelerinin kredi kartlarıyla değiştiğini belirten Başaran, kredi kartlarını “köleliğin bir zinciri” olarak nitelendirdi.

“Kredi Kartı Olmasa Bu Fiyatlara Kimse Ürün Satamaz”

Piyasadaki fahiş fiyat artışlarının ve yüksek enflasyon algısının en büyük destekçisinin kredi kartı limitleri olduğunu savunan Başaran, sistemin işleyişini şu sözlerle eleştirdi:

“Bugün kredi kartı diye bir şey olmasa, çoğu ürün bu fiyatlara satılamaz çünkü kimse alamaz.”

Özellikle son dönemde fahiş zamlarla gündeme gelen özel okul ücretlerine değinen ünlü ekonomist, nakit para kullanımının fiyatları zorunlu olarak aşağı çekeceğini belirtti. Başaran, “Kredi kartı olmasa hiçbir özel okul, kimseye 1,5 milyon TL fiyat veremez çünkü kimse bunu ödeyemez” diyerek, taksitlendirme ve borçlanma imkanlarının kurumları fütursuzca fiyat artırmaya teşvik ettiğini vurguladı.

 

Tüketici Gelecekteki Gelirini Bugünden Harcıyor

Birçok uzman, kredi kartlarının tüketicilere aslında sahip olmadıkları bir alım gücü illüzyonu yarattığı konusunda Başaran’a hak veriyor. Kart limitlerine güvenerek yapılan harcamalar, üreticilerin ve hizmet sağlayıcıların fiyatları sürekli yukarı çekmesine zemin hazırlıyor.

Başaran, nakit paranın olmadığı ve tamamen vadeli borçlanmaya dayalı bu sistemi sert bir dille özetleyerek tüketicilere şu uyarıda bulundu:

“Kredi kartlarını, köleliğin bir zinciri olarak görüyorum.”

Gelecekteki gelirleri bugünden ipotek altına alan bu sistemin, bireyleri sürekli çalışmak ve borç ödemek zorunda bırakan modern bir bağımlılık yarattığı ifade ediliyor.

Yorumlar

Hulki Toprak

Özü doğru sunum yanlış. Kredi kartları, ölçüsüz kullanıldığında sorun kaynağı. Ölçü, gelir gider dengesi. Ayağını yorganına göre uzat. Çare; vaktinde ödemeyenin kartı İPTAL. Dilerseniz süresiz. Kalır kredi kartı ödeme aracı olarak ve işe yarar, vergi takibi kolaylaşır. Yani pire için yorganı yakma !

Kaktus Sydney

Kart kullanimi zaten bazli basina koleligin temeli, nakit odemezseniz kart kullaniminda surcharge ekstra komisyon aliyorlar; bu kart isinden kurtulmak lazim. Bunlar oluyorken simdi kartlar telefonlara yuklendi, insanlar kartlari telefondan hizlica okuturken cebindeki paranin hesabini bilmem oldu; harca babam harca seklinde. Sonrasi felaket; aileler borc yuzunden yikiliyor, gencler luks alisveris kart borclari yuzunden intihar ediyor; bu kart isleri seytani harcama isleri; Rabbim bu ulke tren Cumlemizi cocuklarimizi korusun inshaAllah!
