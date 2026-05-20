Ünlü ekonomistten itiraf! 'Kredi Kartları Köleliğin Bir Zinciridir'

Mert Başaran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’deki yüksek fiyat politikasının arkasında kredi kartı kullanımının etkili olduğunu savundu. Tüketim alışkanlıkları ve piyasa dengelerinin kredi kartlarıyla değiştiğini belirten Başaran, kredi kartlarını “köleliğin bir zinciri” olarak nitelendirdi.

“Kredi Kartı Olmasa Bu Fiyatlara Kimse Ürün Satamaz”

Piyasadaki fahiş fiyat artışlarının ve yüksek enflasyon algısının en büyük destekçisinin kredi kartı limitleri olduğunu savunan Başaran, sistemin işleyişini şu sözlerle eleştirdi:

“Bugün kredi kartı diye bir şey olmasa, çoğu ürün bu fiyatlara satılamaz çünkü kimse alamaz.”

Özellikle son dönemde fahiş zamlarla gündeme gelen özel okul ücretlerine değinen ünlü ekonomist, nakit para kullanımının fiyatları zorunlu olarak aşağı çekeceğini belirtti. Başaran, “Kredi kartı olmasa hiçbir özel okul, kimseye 1,5 milyon TL fiyat veremez çünkü kimse bunu ödeyemez” diyerek, taksitlendirme ve borçlanma imkanlarının kurumları fütursuzca fiyat artırmaya teşvik ettiğini vurguladı.

Tüketici Gelecekteki Gelirini Bugünden Harcıyor

Birçok uzman, kredi kartlarının tüketicilere aslında sahip olmadıkları bir alım gücü illüzyonu yarattığı konusunda Başaran’a hak veriyor. Kart limitlerine güvenerek yapılan harcamalar, üreticilerin ve hizmet sağlayıcıların fiyatları sürekli yukarı çekmesine zemin hazırlıyor.

Başaran, nakit paranın olmadığı ve tamamen vadeli borçlanmaya dayalı bu sistemi sert bir dille özetleyerek tüketicilere şu uyarıda bulundu:

“Kredi kartlarını, köleliğin bir zinciri olarak görüyorum.”

Gelecekteki gelirleri bugünden ipotek altına alan bu sistemin, bireyleri sürekli çalışmak ve borç ödemek zorunda bırakan modern bir bağımlılık yarattığı ifade ediliyor.