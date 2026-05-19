İsrail askerlerinden Türk John Wick'e silahlı saldırı
Kandan beslenen terör devleti İsrail, Türk John Wick olarak bilinen dünyaca ünlü Ömer Aslan bulunduğu Sumud Filosu'na ait "Giraloma" isimli tekneye saldırdı.
Türk John Wick olarak bilinen dünyaca ünlü Ömer Aslan, Filistin’e yolculuk yaptığı Sumud Filosu'na ait "Giraloma" isimli teknede İsrail askerleri tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Ömer Aslan o anları canlı yayında milyonlarca insana ulaştırdı.
İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'ndaki tüm teknelere uluslararası sularda hukuk dışı müdahale ettiği bildirildi.
İsrail'in hukuk dışı alıkoyduğu gemiler, Aşdod Limanı'na getirildi.