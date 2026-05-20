Aziz Yıldırım'dan taraftara "stadyum" müjdesi!

Aziz Yıldırım'dan taraftara "stadyum" müjdesi!

Fenerbahçe'de artık tüm gözler başkanlık seçimini çevrildi. 6-7 Haziran'da yapılacak olan seçim öncesi başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi çalışmalarını sürdürüyor.

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Hakan Safi'nin hoca adayıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

 

Çelikler'in sözleri şöyle:

"CONTE İŞİ CİDDİ DEDİLER"

"Hakan Safi'nin Conte işi ciddi dediler. Conte, Mctominay, Lukaku gibi yıldızlarla geliyorsa tabii ki seçim sonucunu etkiler bu hamle."

"AZİZ YILDIRIM'IN HOCA ADAYI AYKUT KOCAMAN"

"Aziz Yıldırım'ın hoca adayı ise Aykut Kocaman. Hiç tartışmayalım bunu. Tepkileri görüyor ama ona mecbur. Jesus olmaz, Aziz Yıldırım Türk ile çalışacak."

Öte yandan diğer başkan adayı Aziz Yıldırım, kulüp derneklerini gezmeye devam ediyor.

Yıldırım, Bursa'da katıldığı programda taraftarlara stat müjdesi verdi.

 

Yıldırım'ın sözleri şöyle:

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Geliyoruz! Şampiyon olacağız. Parasal konuları aşacağız. 20 sene başkanlık yaptık, bir kez bu konuyu konuşmadık. Geçmişte kaynakları biz yaratıyorduk yine yaratacağız."

"Fenerbahçe her zaman kaynak bulur. Fenerbahçe sahipsiz değildir, çünkü sahipleri sizlersiniz."

 

"65 BİN KAPASİTELİ OLACAK"

"Stadyumun yapılması için gerekli izinleri aldıktan sonra projeye başlayacağız. Tahminimce 65 bin kapasiteli olacak."

"Futbol aklı konusunda eski sporculardan kurulu bir danışma kurulumuz olacak. Birlikte çalışacağız."

