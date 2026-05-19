Fatih Atik bomba bilgiyi paylaştı! “CHP’ye şantaj” soruşturması!

İddiayı ortaya atan isim güçlü haber kaynakları olduğu bilinen TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik. Fatih Atik, sosyal medya hesabından “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ‘CHP’ye şantaj’ soruşturması” başlığıyla yaptığı paylaşımda şu bilgileri aktardı: “İstanbul CBS’de; tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dahil bazı CHP’li yerel yöneticilerin şantaj ağına düştüğü iddiasıyla yeni bir soruşturma yürütüldüğü bilgisine ulaştım. Gelen ihbarların içeriğindeki iddialar eğer doğru ise vahim bir tablo var. CHP’li yerel yöneticilere kim neden şantaj yapar? CHP yönetiminin yakından takip etmesi gereken yeni durumlar ortaya çıkıyor”