  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: ‘MHP ile omuz omuza daha iyi bir Türkiye inşa edeceğiz' CHP’li İBB’den projeye iptal kararı! Metro bekleyen İstanbullu havasını aldı Siyonist katil Netanyahu için alarm zilleri! 110 vekil ittifakla 'erken seçim' dedi Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı? Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: Beni iyi dinleyin! Yolsuzluk batağına saplanan CHP'ye arınma çağrısı! Ece Sevim: CHP’de "Mutlak Butlan" Paniği! Özgür Özel istifa ettirilecek mi? Artık hiçbir şey eskisi gibi değil! Alman şirketleri hayatlarının şokunu yaşıyor Türkiye’de 277 bin lira hız cezası yiyen gurbetçi Avrupalı Türklere seslendi: Kurban olayım yavaş..! ‘Sibirya’nın Gücü 2’ için el sıkıştılar Rusya Çin arasında dev enerji anlaşması Halk TV’den matematik skandalı: AK Parti’yi düşüreceğim derken toplam %104,7 çıktı!
Gündem Altında Düşüş Sürüyor: Gözler Fed Tutanaklarında ve Diplomasi Trafiğinde
Gündem

Altında Düşüş Sürüyor: Gözler Fed Tutanaklarında ve Diplomasi Trafiğinde

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Altında Düşüş Sürüyor: Gözler Fed Tutanaklarında ve Diplomasi Trafiğinde

Yükselen doların baskısıyla altın fiyatları gerilemeye devam ediyor. Küresel piyasalar bir yandan ABD-İran arasındaki diplomatik görüşmelere odaklanırken, diğer yandan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) vereceği mesajları bekliyor. Altın fiyatları çarşamba günü de hafif gerileyerek aşağı yönlü seyrini sürdürdü.

Spot altın, yüzde 0,3 düşüş kaydederek ons başına 4.467,59 dolara geriledi. Külçe altın, bir önceki seansta 30 Mart’tan bu yana en düşük seviyesini test etmişti. Haziran vadeli ABD altın kontratlarında da kayıplar derinleşti; vadeli kontratlar yüzde 0,9 düşüşle 4.471,10 dolardan işlem gördü.

Güçlenen Dolar Altını Baskılıyor

Dolar endeksi, son altı haftanın en yüksek seviyelerine yakın bir seyir izlemeyi sürdürüyor. Doların küresel para birimleri karşısındaki bu güçlü duruşu, dolar üzerinden fiyatlanan değerli metalleri olumsuz etkiliyor. Alternatif para birimlerini kullanan yatırımcılar için altının daha pahalı hale gelmesi, talebi ve fiyatları baskılayan ana unsurlar arasında yer alıyor.

Faiz İndirimi Beklentileri Gelecek Yıla Ertelendi

Reuters tarafından gerçekleştirilen ankete katılan ekonomistlerin büyük bir bölümü, Fed’in bu yıl içinde herhangi bir faiz indirimine gitmeyeceğini öngörüyor. Piyasalarda uzun süredir heyecanla beklenen faiz indirimlerinin, mevcut enflasyonist baskıların kalıcı olabileceği endişesiyle gelecek yıla ötelenmeye başladığı ifade ediliyor. Faizlerin yüksek kalacağı beklentisi, faiz getirisi olmayan altına yönelik iştahı azaltıyor.

Piyasalar Fed Tutanaklarına Kilitlendi

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın para politikası görünümüne ve gelecekteki faiz adımlarına ilişkin yeni ipuçları elde edebilmek amacıyla gün içinde açıklanacak olan Fed’in nisan ayı toplantı tutanaklarını yakın takibe aldı. Tutanaklardan sızacak şahin veya güvercin sinyaller, altının kısa vadeli yönünü tayin edecek.

Diğer Değerli Metallerde Son Durum

Altındaki düşüş dalgası diğer kıymetli madenlere de yansıdı. Spot gümüş yüzde 0,8 değer kaybederek ons başına 73,22 dolara gerilerken, platin yüzde 0,5 kayıpla 1.912,67 dolara düştü. Diğer metallerin aksine paladyum ise pozitif ayrışarak yüzde 0,2 yükselişle 1.356,32 dolardan alıcı buldu.

590 milyon liralık dev operasyon! Kaçak altın ve döviz ele geçirildi
590 milyon liralık dev operasyon! Kaçak altın ve döviz ele geçirildi

Gündem

590 milyon liralık dev operasyon! Kaçak altın ve döviz ele geçirildi

TCMB'den döviz hamlesi!
TCMB'den döviz hamlesi!

Dünya

TCMB'den döviz hamlesi!

45'e karşı 51 oy! Trump, Fed adayını senatoya onaylattı
45'e karşı 51 oy! Trump, Fed adayını senatoya onaylattı

Dünya

45'e karşı 51 oy! Trump, Fed adayını senatoya onaylattı

Döviz bürosuna silahlı baskın: Güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti! Kurşun yağdırıp içeri girdi
Döviz bürosuna silahlı baskın: Güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti! Kurşun yağdırıp içeri girdi

Yaşam

Döviz bürosuna silahlı baskın: Güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti! Kurşun yağdırıp içeri girdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23