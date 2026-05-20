Altında Düşüş Sürüyor: Gözler Fed Tutanaklarında ve Diplomasi Trafiğinde

Spot altın, yüzde 0,3 düşüş kaydederek ons başına 4.467,59 dolara geriledi. Külçe altın, bir önceki seansta 30 Mart’tan bu yana en düşük seviyesini test etmişti. Haziran vadeli ABD altın kontratlarında da kayıplar derinleşti; vadeli kontratlar yüzde 0,9 düşüşle 4.471,10 dolardan işlem gördü.

Güçlenen Dolar Altını Baskılıyor

Dolar endeksi, son altı haftanın en yüksek seviyelerine yakın bir seyir izlemeyi sürdürüyor. Doların küresel para birimleri karşısındaki bu güçlü duruşu, dolar üzerinden fiyatlanan değerli metalleri olumsuz etkiliyor. Alternatif para birimlerini kullanan yatırımcılar için altının daha pahalı hale gelmesi, talebi ve fiyatları baskılayan ana unsurlar arasında yer alıyor.

Faiz İndirimi Beklentileri Gelecek Yıla Ertelendi

Reuters tarafından gerçekleştirilen ankete katılan ekonomistlerin büyük bir bölümü, Fed’in bu yıl içinde herhangi bir faiz indirimine gitmeyeceğini öngörüyor. Piyasalarda uzun süredir heyecanla beklenen faiz indirimlerinin, mevcut enflasyonist baskıların kalıcı olabileceği endişesiyle gelecek yıla ötelenmeye başladığı ifade ediliyor. Faizlerin yüksek kalacağı beklentisi, faiz getirisi olmayan altına yönelik iştahı azaltıyor.

Piyasalar Fed Tutanaklarına Kilitlendi

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın para politikası görünümüne ve gelecekteki faiz adımlarına ilişkin yeni ipuçları elde edebilmek amacıyla gün içinde açıklanacak olan Fed’in nisan ayı toplantı tutanaklarını yakın takibe aldı. Tutanaklardan sızacak şahin veya güvercin sinyaller, altının kısa vadeli yönünü tayin edecek.

Diğer Değerli Metallerde Son Durum

Altındaki düşüş dalgası diğer kıymetli madenlere de yansıdı. Spot gümüş yüzde 0,8 değer kaybederek ons başına 73,22 dolara gerilerken, platin yüzde 0,5 kayıpla 1.912,67 dolara düştü. Diğer metallerin aksine paladyum ise pozitif ayrışarak yüzde 0,2 yükselişle 1.356,32 dolardan alıcı buldu.