İran: Çok Sayıda ABD Uçağı Düşürdük! Çok daha büyük sürprizlerimiz var

TAHRAN - İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ile yaşanan askeri gerilime ve hava savaşına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. ABD Kongresi raporlarının, İran savunma sistemleri tarafından çok sayıda Amerikan savaş uçağının imha edildiğini zımnen kabul ettiğini belirten Arakçi, Washington yönetimine gözdağı verdi.

"F-35’i Düşüren İlk Güç Biziz"

Dışişleri Bakanı Arakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran silahlı kuvvetlerinin askeri teknolojideki başarısına vurgu yaptı. Dünyanın en gelişmiş hayalet uçaklarından biri olarak kabul edilen F-35’lerin İran tarafından hedef alındığını belirten Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

"İran silahlı kuvvetleri, dünyanın en gelişmiş savaş uçaklarından biri kabul edilen ‘F-35’i düşüren ilk güçtür. Edindiğimiz tecrübelerle emin olun ki savaş alanına dönüş çok daha büyük sürprizlerle birlikte olacaktır."

Trump: "Anlaşma Yapmak İçin Can Atıyorlar"

Tahran'dan yükselen bu sert uyarılara karşın, ABD Başkanı Donald Trump cephesinden müzakere mesajları gelmeye devam ediyor. Beyaz Saray'ın bahçesinde Kongre üyeleriyle bir araya geldiği bir etkinlikte konuşan Trump, İran ile yürütülen diplomatik temaslara değindi.

Savaşın kısa sürede sona ereceğini iddia eden Trump, şu değerlendirmelerde bulundu:

Müzakereler Sürüyor: "İran'la müzakerelerimiz devam ediyor. Yakın zamanda bir anlaşmaya varıp varamayacağımızı hep birlikte görecek, ona göre adım atacağız."

"İran'la müzakerelerimiz devam ediyor. Yakın zamanda bir anlaşmaya varıp varamayacağımızı hep birlikte görecek, ona göre adım atacağız." Hızlı Çözüm İddiası: "Bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz. Anlaşma yapmak için can atıyorlar, bu durumdan artık bıktılar. Bence bu işi çok çabuk bitireceğiz. Umarım bunu güzel bir şekilde hallederiz."

Tarafların Pozisyonları Washington Tahran Askeri Durum Saldırı planlarını erteleyerek diplomatik zemin arıyor. Vurulan füze üslerini yenileyerek teyakkuzda bekliyor. Söylem Tonu "Kısa sürede anlaşma sağlayacağız" iyimserliği. "Yeni bir saldırıda daha büyük sürprizler olacak" resti. Hava Kayıpları Kongre raporlarında uçak kayıpları tartışılıyor. F-35 dahil çok sayıda ABD uçağının düşürüldüğünü savunuyor.

İki liderlikten gelen taban tabana zıt açıklamalar, bölgedeki diplomatik arka planın ve askeri dengelerin ne denli kırılgan olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.