Uzman uyardı! O memurlar emekli maaşlarında büyük kayıp yaşayacak!

SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarıyla ilgili kritik bir uyarıda bulundu. Erdursun, kamu çalışanlarının emeklilik hesaplamalarında sistem farkları nedeniyle ciddi gelir kayıpları oluşabildiğini belirtti. İşte Özgür Erdursun'un dikkat çeken açıklamaları...

SGK UZMANI ÖZGÜR ERDURSUN ÜSTÜNE BASA BASA UYARDI

Devlet memurlarında 2008 sonrası yürürlüğe giren sosyal güvenlik düzenlemesi, emeklilik hesaplamalarında önemli farklılıklara yol açtı. SGK uzmanı Özgür Erdursun, 1 Ekim 2008 sonrası göreve başlayan memurların, aynı görev ve maaş seviyesinde olsalar bile eski memurlara göre daha düşük emekli aylığı alma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

 

'AYNI MAAŞ FARKLI EMEKLİLİK' SİSTEMİ

Erdursun, 30 Eylül 2008 öncesinde göreve başlayan memurların 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında “eski memur” statüsünde değerlendirildiğini, 1 Ekim 2008 sonrası başlayanların ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabi olduğunu ifade etti.

Eski sistemde emekli aylıklarının derece, kademe, ek gösterge ve makam tazminatı gibi unsurlara göre hesaplandığını belirten Erdursun, yeni sistemde ise hesaplamanın büyük ölçüde prime esas kazanç üzerinden yapıldığını kaydetti.


Özgür Erdursun’a göre temel sorun, memur maaşlarındaki birçok ödemenin SGK prime esas kazancına tam olarak yansımaması. Ek ödemeler ve bazı tazminatların prime dahil edilmemesi nedeniyle, çalışanların eline geçen net maaş yüksek görünse bile SGK’ye bildirilen brüt kazanç daha düşük kalıyor.

Bu durumun emeklilikte ciddi maaş farkı oluşturduğunu vurgulayan Erdursun, kamuda görev yapan bir psikolog üzerinden örnek verdi.

 

75 BİN TL MAAŞA KARŞILIK 20 BİN TL EMEKLİ AYLIĞI

Erdursun’un aktardığı örneğe göre, kamuda çalışan ve yaklaşık 75 bin TL maaş alan bir psikolog, 1 Ekim 2008 sonrası memur olduğu için 5510 sayılı sistem kapsamında değerlendiriliyor.

Buna rağmen emekli aylığının yaklaşık 20 bin TL seviyesinde kalabildiği belirtiliyor.

SGK’ya bildirilen prime esas kazancın yaklaşık 42 bin 839 TL seviyesinde kaldığını ifade eden Erdursun, aynı gelir düzeyinde özel sektörde çalışanların daha yüksek prim üzerinden emekli aylığı alma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Yorumlar

Ahmet kililioglu

Memur emeklisi seyyanen zammı ne oldu.

Cvv

Adaletsizlik baştan sona.... Ayrıca son dönemde Esnaf odaları da milletin cebine giren 3 kuruşa göz dikti. Dükkanınolmayan Vergi ödeyen esnaflar da bu odalara kayıt olacakmış saçmalığa bak lan ne faydanız var esnafa ve millete anca paramızda gözünüz bir doymadınız. Neymiş esnaf odasına üye olursan düşük faizli kredi çekebilirmişiz lan hangi ülkede yaşıyorsunuz hangi dine mensupsunuz faiz haram değil mi dinimizce. Neymiş esnaf odasına kayıt dükkan ruhsatı için gerekliymiş lan dükkanımız da yok bu bu kaydı niye oluyoruz. Tüm e ticaret yapan ve kurye esnaflar hakkınızı arayın sesimiz gür çıksın esnaf odasına verecek paramız yok...
