Gündem Selvi’den Bomba Kulis: CHP’de "Özgür Özel" İçin de İmamoğlu Modeli Devrede
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Özkan Yalım ve Gökhan Böcek’in sarsıcı iddiaları sonrası CHP kulislerinde konuşulan senaryoları yazdı. Selvi, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını engellemek için uygulanan "Erken Cumhurbaşkanı Adaylığı" formülünün şimdi de Özgür Özel için masada olduğunu ileri sürdü.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde CHP kulislerini hareketlendiren istifa söylentilerini ve arka planda dönen cumhurbaşkanlığı adaylığı stratejilerini kaleme aldı. Selvi, hakkındaki ağır suçlamalara rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in istifa etmeye niyeti olmadığını, tam aksine süreci bir mağduriyete dönüştürerek cumhurbaşkanı adaylığına koştuğunu belirtti.

"Mücadeleyi Özel Versin, Parsayı Yavaş Toplamasın"

Özgür Özel’in istifa etmesinin suçlamaları kabul etmek anlamına geleceğini ve siyasi hayatını bitireceğini savunan Abdulkadir Selvi, Özel'in adaylık hamlesine şu sözlerle destek verdi:

"Ben, Özgür Özel’i zaman zaman eleştiren bir gazeteciyim ama mücadeleyi Özgür Özel versin, parsayı Mansur Yavaş toplasın... Yok öyle armut piş ağzıma düş. Özgür Özel isterse cumhurbaşkanı adayı olur."

İlk Kez Uygulanan "İmamoğlu Modeli" Nedir?

Yazısında 19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu sürecine atıfta bulunan Selvi, o dönem operasyonun aylar öncesinden (Ağustos 2024) Murat Kapki üzerinden sızdırıldığını hatırlattı. İmamoğlu’nu hukuki süreçten kurtarmak için iki tezin tartışıldığını belirten yazar, belediye imkanlarını kaybetmek istemeyen İmamoğlu için "Erken Cumhurbaşkanı Adaylığı" modelinin seçildiğini ifade etti:

  • Zırh Formülü: Seçime yıllar varken apar topar sandık kurularak İmamoğlu aday ilan edildi. Böylece "aday olduğu için tutuklandı" algısı oluşturulmak istendi.
  • Sezgin Tanrıkulu'nun İtirafı: CHP'li Tanrıkulu'nun "Bu amaçla yapıyoruz önseçimi aynı zamanda. Adayımızı o nedenle, daha seçim süreci belli olmadan ortaya çıkarıyoruz" sözleriyle bu stratejiyi geçmişte itiraf ettiğini aktardı.

Özgür Özel’i Sarsan "Fezleke" İddiaları

Selvi, şimdi aynı koruma modelinin Özgür Özel için devreye sokulmak istendiğini yazdı. Özkan Yalım'ın itirafları doğrultusunda Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında Meclis'e fezleke gönderilmesinin an meselesi olduğunu belirten yazar, Özel'i zor durumda bırakan iddiaları şöyle sıraladı:

  • Kayıt Dışı Para: Özkan Yalım’ın, Özgür Özel’e elden 1.2 milyon TL verdiğini ve bunun 1 milyonunu Özel’in yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan’a teslim ettiğini açıklaması.
  • Lüks Harcamalar ve Hediyeler: Özel'in makam aracına 170 bin Euro’ya VIP dizayn yaptırılması, eşine, kızına ve üçüncü bir kadına binlerce dolarlık lüks çantalar alınması, babasının aracındaki fiyat farkının ödenmesi ve pahalı saat hediyeleri.

Selvi, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut’un dokunulmazlıklarının kaldırılmadığını hatırlatarak, Özel bizzat talep etmedikçe dokunulmazlığının dönem sonuna bırakılacağını öngördü.

Mehmet balcı

Silivri koğuş mümessil adayımı mu hahahaha
