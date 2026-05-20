Yünden kemik yapıldı!

King’s College London’da yapılan araştırmada, yünden elde edilen keratin proteininin canlı organizmalarda kemik yenilenmesini desteklediği ortaya çıktı.

Yünden elde edilen keratin zarlarının, düzenli ve dayanıklı kemik dokusunun yeniden oluşmasına yardımcı olduğu ve rejeneratif tıpta kolajene umut verici bir alternatif olabileceği ortaya çıktı.

Yeni bir araştırma, yünden elde edilen yapısal bir protein olan keratinin canlı hayvanlarda kemik yenilenmesini destekleyebildiğini gösterdi. Elde edilen materyalin, günümüzde bu tedavilerde standart kabul edilen kolajene kıyasla sağlıklı doğal kemiğe daha yakın kemik dokusu oluşturduğu belirlendi.

King’s College London araştırmacıları, yün kaynaklı keratini hayvan modelleri üzerinde test etti ve bu materyalin hasarlı bölgelerde yeni kemik oluşumunu yönlendirebildiğini keşfetti. Bulgular, keratinin rejeneratif tıp ve diş hekimliği uygulamaları için umut verici bir alternatif olabileceğini ortaya koydu.

King’s College Diş Hekimliği, Ağız ve Kraniyofasiyal Bilimler Fakültesi’nden Dr. Sherif Elsharkawy, “İlk kez yün bazlı bir materyalin canlı bir hayvanda kemik onarımında başarıyla test edildiğini göstermekten büyük heyecan duyuyoruz” dedi.

Araştırmacılar ayrıca materyalin sürdürülebilirlik avantajlarına da dikkat çekti. Yünün doğal bir kaynak olduğu ve tarım sektöründe çoğu zaman atık olarak değerlendirildiği belirtilirken, keratinin tıbbi uygulamalar için yenilenebilir ve ölçeklenebilir bir seçenek sunduğu ifade edildi.

Kolajenin kemik onarımındaki rolü

Kolajen uzun yıllardır rejeneratif tıp ve diş hekimliğinde iskele materyali olarak yaygın biçimde kullanılıyor. Kolajen, yumuşak dokuların iyileşen kemiği bozmasını engelleyen koruyucu bir bariyer görevi görürken, aynı zamanda hasarlı bölgelerde kemiğin yeniden büyümesine imkân tanıyor.

Ancak kolajenin bazı dezavantajları bulunuyor. Materyalin nispeten zayıf olduğu ve özellikle iyileşen kemiğin baskıya veya ağırlığa dayanması gereken durumlarda çok hızlı bozulabildiği belirtiliyor. Ayrıca kolajenin elde edilmesinin pahalı ve teknik olarak zor olduğu ifade ediliyor.

Dr. Elsharkawy, “Araştırma açısından bu büyük bir dönüm noktası. Keratini, kolajene olan uzun süreli bağımlılığa meydan okuyabilecek yeni bir rejeneratif biyomalzeme sınıfı olarak konumlandırıyor” dedi.

Alternatif arayışına giren araştırmacılar, yünden çıkarılan keratinden zarlar üretti. Materyal, kemik yenilenmesini desteklemek amacıyla dayanıklı ve stabil iskeleler oluşturacak şekilde kimyasal işlemlerden geçirildi.

Laboratuvar testlerinde umut verici sonuçlar

Araştırma ekibi önce keratin zarlarını laboratuvar ortamında insan kemik hücreleri üzerinde test etti. Hücrelerin başarılı şekilde büyüdüğü ve sağlıklı kemik gelişimine dair güçlü belirtiler gösterdiği aktarıldı.

Daha sonra araştırmacılar bu zarları, kendi kendine iyileşemeyecek büyüklükte kafatası hasarı bulunan sıçanlara yerleştirdi. Takip eden haftalarda keratin iskelelerinin hasarlı bölgelerde kemik oluşumunu nasıl desteklediği gözlemlendi.

Kolajen zarlarının toplamda daha fazla kemik oluşturduğu belirtilirken, keratin iskelelerinin ürettiği kemiğin daha düzenli ve yapısal olarak daha sağlam olduğu kaydedildi. Ayrıca liflerin daha iyi hizalandığı ve sağlıklı doğal kemiğin yapısına daha fazla benzediği ifade edildi.

İnsanlarda kullanım için önemli adım

Araştırmacılar, keratin zarlarının çevredeki dokuyla iyi uyum sağladığını ve iyileşme süreci boyunca stabil kaldığını söyledi. Bu özelliklerin gerçek tıbbi uygulamalar açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Dr. Elsharkawy, “Teknolojiyi bir hayvan modeli üzerinde başarıyla göstermiş olduk. Bu artık yalnızca erken aşama bir materyal fikri olmaktan çıktı. Keratinin canlı biyolojik sistemlerde kemik yenilenmesini destekleyebildiğini kanıtladık ve bu durum teknolojiyi gerçek hastalarda kullanıma önemli ölçüde yaklaştırdı” dedi.