Selçuk Geçer ‘Hiç kimse şaşırmasın’ diyerek tarih ve rakam verdi: Çok büyük kaçacaklar, oraya yatıracaklar

Goldman Sachs’ın raporlarına atıfta bulunarak merkez bankalarının fiziki altın alımlarının hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Geçer, bu eğilimin arkasında hem jeopolitik risklerin hem de "Trump etkisi" ile ABD dolarına olan güvensizliğin yattığını belirtti.. Başta Rusya ve Çin olmak üzere, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerin de rezervlerini güçlendirmek adına altın alımlarını artıracağını ifade eden Geçer, euro/dolar paritesinin de bu süreçte 1.20’ye doğru koşabileceğini ancak esas büyük patlamanın emtia tarafında yaşanacağını iddia etti.