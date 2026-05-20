Selçuk Geçer ‘Hiç kimse şaşırmasın’ diyerek tarih ve rakam verdi: Çok büyük kaçacaklar, oraya yatıracaklar
Ekonomist Selçuk Geçer, YouTube kanalında yayınladığı son analiz videosunda küresel piyasaları derinden sarsacak senaryoları paylaşarak yatırımcılara altın fiyatlarında tarihi bir sıçramanın kapıda olduğu uyarısında bulundu. Dünyanın önde gelen dev yatırım bankalarının raporlarını inceleyen Geçer, ABD ve Japonya’dan gelen rekor tahvil faizlerinin borsa ve kripto para piyasalarında haziran ayı başında çok sert satış düzeltmelerine yol açacağını iddia etti. Riskli varlıklardan kaçacak olan devasa sermayenin doğrudan güvenli liman olan fiziki altına sığınacağını belirten ekonomist; ons altının haziran sonrasında önce 5.000, ardından hızlıca 5.500 dolar barajını aşarak 6.000 dolarlık tarihi zirveye doğru coşkulu bir yürüyüşe geçeceğini öngördü.