  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TÜİK açıkladı: İşte en erken ve en geç evlenen iller! Sadece sabahları aç karnına tüketin! Zerdeçal çayı tarifi nasıl yapılır? Bu çay öyle bir şey yapıyor ki... İngiliz adam bütün vücudunu dövmelerle kapladı: Rekor kırdı! Yıllar öncesi yapılan çalışma yeniden gündeme geldi Gazze’de ateşkese rağmen şehit sayısı artıyor İngiltere'de skandal: Championship play off finali çıkmazı! Acun Ilıcalı takımı için görüşüyor
Ekonomi
12
Yeniakit Publisher
Selçuk Geçer ‘Hiç kimse şaşırmasın’ diyerek tarih ve rakam verdi: Çok büyük kaçacaklar, oraya yatıracaklar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Selçuk Geçer ‘Hiç kimse şaşırmasın’ diyerek tarih ve rakam verdi: Çok büyük kaçacaklar, oraya yatıracaklar

Ekonomist Selçuk Geçer, YouTube kanalında yayınladığı son analiz videosunda küresel piyasaları derinden sarsacak senaryoları paylaşarak yatırımcılara altın fiyatlarında tarihi bir sıçramanın kapıda olduğu uyarısında bulundu. Dünyanın önde gelen dev yatırım bankalarının raporlarını inceleyen Geçer, ABD ve Japonya’dan gelen rekor tahvil faizlerinin borsa ve kripto para piyasalarında haziran ayı başında çok sert satış düzeltmelerine yol açacağını iddia etti. Riskli varlıklardan kaçacak olan devasa sermayenin doğrudan güvenli liman olan fiziki altına sığınacağını belirten ekonomist; ons altının haziran sonrasında önce 5.000, ardından hızlıca 5.500 dolar barajını aşarak 6.000 dolarlık tarihi zirveye doğru coşkulu bir yürüyüşe geçeceğini öngördü.

1
#1
Foto - Selçuk Geçer ‘Hiç kimse şaşırmasın’ diyerek tarih ve rakam verdi: Çok büyük kaçacaklar, oraya yatıracaklar

Ekonomist Selçuk Geçer, YouTube kanalında yayınladığı son videoda küresel piyasaları derinden sarsacak senaryoları paylaştı. Dünyanın önde gelen dev yatırım bankalarının raporlarını ve piyasa verilerini analiz eden Geçer; hisse senetleri, tahviller ve kripto para piyasalarında sert satış baskılarının kapıda olduğunu belirterek paradan kaçan sermayenin "güvenli liman" altına sığınacağını ve Haziran ayından itibaren altın fiyatlarında tarihi bir sıçrama yaşanacağını iddia etti.

#2
Foto - Selçuk Geçer ‘Hiç kimse şaşırmasın’ diyerek tarih ve rakam verdi: Çok büyük kaçacaklar, oraya yatıracaklar

İşte Selçuk Geçer’in analizinden öne çıkan kritik başlıklar ve küresel piyasalara dair o öngörüler:

#3
Foto - Selçuk Geçer ‘Hiç kimse şaşırmasın’ diyerek tarih ve rakam verdi: Çok büyük kaçacaklar, oraya yatıracaklar

Dünya genelinde borsa ve tahvil faizlerinin aşırı fiyatlandığını ve yolun sonuna gelindiğini belirten Selçuk Geçer, ABD ve Japonya’dan gelen rekor tahvil faizlerinin piyasalardaki satış baskısı için zemin oluşturduğunu söyledi. Borsa İstanbul’un 14.100 puan seviyesinde, petrolün ise 108 dolarda seyrettiğini hatırlatan Geçer, küresel piyasalardaki bu gerilimin iç piyasaya ve kripto paralara yansıyacağı konusunda şu uyarılarda bulundu:

#4
Foto - Selçuk Geçer ‘Hiç kimse şaşırmasın’ diyerek tarih ve rakam verdi: Çok büyük kaçacaklar, oraya yatıracaklar

"Amerika'da 30 yıllık tahvil faizleri yüzde 5'in üzerine çıkarak rekor kırdı, Japonya'da ise tarihi yüksek seviyeler görüldü. Dünya borsalarındaki bu satış baskısı bizim borsamıza da yansıyacaktır. Aynı zamanda Bitcoin (BTC) ve Ethereum’da da satış baskısı hızlanabilir. Mart ayında başlayan tırmanışın sonuna gelmiş olabiliriz; Haziran başında, yani sadece birkaç hafta içinde riskli varlıklarda çok sert bir düzeltme görebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var."

#5
Foto - Selçuk Geçer ‘Hiç kimse şaşırmasın’ diyerek tarih ve rakam verdi: Çok büyük kaçacaklar, oraya yatıracaklar

Selçuk Geçer; Bank of America, Morgan Stanley, JPMorgan ve Goldman Sachs gibi finans devlerinin raporlarının aynı kapıya çıktığına işaret etti.

#6
Foto - Selçuk Geçer ‘Hiç kimse şaşırmasın’ diyerek tarih ve rakam verdi: Çok büyük kaçacaklar, oraya yatıracaklar

Bank of America’nın S&P 500 endeksinde Haziran başında geri çekilme beklediğini, Morgan Stanley’nin ise küresel tahvil faizlerinde düzeltme ve hisse senetlerinde satış öngördüğünü belirten Geçer, bu durumun altın fiyatlarını nasıl tetikleyeceğini şu sözlerle açıkladı:

#7
Foto - Selçuk Geçer ‘Hiç kimse şaşırmasın’ diyerek tarih ve rakam verdi: Çok büyük kaçacaklar, oraya yatıracaklar

"Amerikan tahvillerinde alım yönlü hareketlerin başlaması, yani faizlerin aşağı gelmesi; hisse senetleri ve kripto paralarda satış baskısının artması demektir. Buradan çıkacak koca koca paraların çok önemli bir miktarı doğrudan altına gidecek. Bu da altın fiyatlarında devasa sıçrama hareketlerini beraberinde getirecektir. Altın zaten bir süredir 4.500 - 4.700 dolar bandında taban oluşturuyordu, artık bu sürecin sonuna geldik. Haziran sonrasında altın fiyatlarında çok coşkulu hareketler görmeye başlayabiliriz."

#8
Foto - Selçuk Geçer ‘Hiç kimse şaşırmasın’ diyerek tarih ve rakam verdi: Çok büyük kaçacaklar, oraya yatıracaklar

Küresel yatırım bankalarının orta ve uzun vadeli altın öngörülerini de paylaşan ünlü ekonomist, hedeflerin yukarı yönlü korunduğunu belirtti. ANZ Bank’ın Ortadoğu’daki jeopolitik çatışmalar nedeniyle merkez bankalarının enflasyonu pas geçip faiz indirmek zorunda kalacağını ve altının ons fiyatının 6.000 dolara yürüyeceğini öngördüğünü aktaran Geçer, JPMorgan’ın ise 2026 yılı ortalama beklentisini 5.200 dolara çekmesine rağmen yıl sonu 6.000 dolar hedefini değiştirmediğini vurguladı.

#9
Foto - Selçuk Geçer ‘Hiç kimse şaşırmasın’ diyerek tarih ve rakam verdi: Çok büyük kaçacaklar, oraya yatıracaklar

Geçer, Haziran ayı sonrası için kademeli hedef haritasını şu şekilde çizdi: "Altında büyük hareketleri görmeye başlayacağız. Haziran sonrasında önce 5.000 dolar, ardından 5.500 dolar seviyeleri test edilecek. 5.500 dolar barajının hızlı kırılmasıyla birlikte ons altında 6.000 dolara doğru giden bir harekete şahit olabiliriz."

#10
Foto - Selçuk Geçer ‘Hiç kimse şaşırmasın’ diyerek tarih ve rakam verdi: Çok büyük kaçacaklar, oraya yatıracaklar

Goldman Sachs’ın raporlarına atıfta bulunarak merkez bankalarının fiziki altın alımlarının hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Geçer, bu eğilimin arkasında hem jeopolitik risklerin hem de "Trump etkisi" ile ABD dolarına olan güvensizliğin yattığını belirtti.. Başta Rusya ve Çin olmak üzere, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerin de rezervlerini güçlendirmek adına altın alımlarını artıracağını ifade eden Geçer, euro/dolar paritesinin de bu süreçte 1.20’ye doğru koşabileceğini ancak esas büyük patlamanın emtia tarafında yaşanacağını iddia etti.

#11
Foto - Selçuk Geçer ‘Hiç kimse şaşırmasın’ diyerek tarih ve rakam verdi: Çok büyük kaçacaklar, oraya yatıracaklar

Geçer, analizini bitirirken yatırımcılara, "Elbette bu durum 'koşun hemen altın alın' anlamına gelmiyor ama piyasanın önünde böyle bir realite var. Koca devler hisseden ve tahvilden çıkış sinyali veriyor, bu söylemleri dikkate almakta fayda var" uyarısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hamdi

Atma ziya atma güvenli liman mı kalmış ortalıkta
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
NATO'ya ait savaş uçakları İHA'yı vurdu
Dünya

NATO'ya ait savaş uçakları İHA'yı vurdu

NATO görevi kapsamında Litvanya'da konuşlu Romanya'ya ait F-16 savaş uçakları, Estonya hava sahasına giren bir insansız hava aracını vurarak..
Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı?
Gündem

Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nın ardından "Konuşmanız veda konuşması mıydı" diye soruldu.

Akın Gürlek büyük operasyonu duyurdu: Organize suç ağına dev darbe indirildi
Gündem

Akın Gürlek büyük operasyonu duyurdu: Organize suç ağına dev darbe indirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında 7 ilde ..
Turpun büyüğü heybeden çıktı: Tamar Tanrıyar’dan sarsıcı Mason locası ve İmamoğlu iddiaları: Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor
Gündem

Turpun büyüğü heybeden çıktı: Tamar Tanrıyar’dan sarsıcı Mason locası ve İmamoğlu iddiaları: Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor

Yıllardır filmlere, dizilere konu olan ancak derinlemesine konuşulmaktan kaçınılan gizemli yapılanmalar, Tamar Tanrıyar’ın açıklamalarıyla y..
Roma’yı sen mi yaktın Murat Kapki? Eğer yakmadıysan neden malvarlığını apar topar devretmeye kalktın?
Gündem

Roma’yı sen mi yaktın Murat Kapki? Eğer yakmadıysan neden malvarlığını apar topar devretmeye kalktın?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB yolsuzluk davası tutuklu sanığı Murat Kapki’nin mahkemedeki "Roma'yı ben yaktım diyebilirdim" şeklin..
Özgür yine ağlayarak batılı ağababalarından yardım istedi: Türkiye’de iktidarı değiştirmek Macaristan’dan daha zor!
Gündem

Özgür yine ağlayarak batılı ağababalarından yardım istedi: Türkiye’de iktidarı değiştirmek Macaristan’dan daha zor!

Ülkesini her fırsatta Batı’ya şikayet ederek haçlılardan medet ummayı alışkanlık haline getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu İngiliz The..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23