İstasyonun yolunu unutturuyor! İşte en az yakan 10 hibrit otomobil!
En az yakan hibrit otomobiller belli oldu. Peki akaryakıt istasyonlarının yolunu bile unutturan bu araçlar hangileri. İşte en az yakan 10 hibrit otomobil...
100 KM'DE 2 LİTRENİN ALTINA İNEN VAR! Hibrit araç satışlarının pazardaki payı yüzde 15’e ulaştı. Elektrikli araçlara alternatif görülen plug-in hibrit (PHEV) modeller, 100 kilometrede 2 litrenin altında yakıt sarfiyatıyla öne çıkıyor.
İŞTE EN AZ YAKAN 10 HİBRİT OTOMOBİL VE FİYATLARI!
JEEP COMPASS 4XE-YAKIT TÜKETİMİ 100 KM’DE 2 LİTRE
PORSCHE CAYENNE-100 KM’DE YAKIT TÜKETİMİ 1,8 LITRE
RANGE ROVER EVOQUE-100 KM’DE ORTALAMA YAKIT TÜKETİMİ 1,4 LİTRE
ALFA ROMEO TONALE (PHEV VERSIYONU)-100 KM’DE 1,4 LİTRE YAKIT TÜKETİM
DS 7 E-TENSE-100 KM’DE ORTALAMA 1,3 LİTRE BENZİN TÜKETİYOR
BMW X1 xDRIVE30E-ORTALAMA YAKIT TÜKETİMİ 1,1 LİTRE 326 beygir gücündeki araç 89 km'ye kadar tam elektrikli kullanılabiliyor.
BYD SEAL U DM-i-100 KM'DE 0.9 LİTRE
VOLVO S90 RECHARGE-100 KM’DE 0,7 LİTRE YAKIT TÜKETİMİ
CUPRA FORMENTOR-100 KM’DE 0,6 LİTRE YAKIT TÜKETİM
MG YENİ HS-100 KM’DE 0,54 LİTRE YAKIYOR/ derleyen: haber7
