Cam ve fırın kapaklarına kazınan inatçı yağ lekeleri: Tek bir hamleyle kurtulun! Temizlik profesyonellerinin mucizevi formülü!
Cam ve fırın kapaklarına kazınan inatçı yağ lekeleri: Tek bir hamleyle kurtulun! Temizlik profesyonellerinin mucizevi formülü!

Temizlik profesyonellerinin yaptığı o yöntem artık sosyal medyada viral olan videolarla da perçinleşiyor...

Mutfakta en çok vakit geçirilen ve lezzet dolu yemeklerin piştiği fırınlar, ne yazık ki temizlik aşamasında en çok zorlayan alanların başında geliyor. Özellikle fırın kapağında zamanla biriken, pişen yemeklerin buharıyla adeta cama kazınan inatçı yağ lekeleri, standart deterjanlarla ne kadar ovalanırsa ovalansın tam anlamıyla temizlenmiyor. Kimyasal kokulara maruz kalmadan, fırın camını ilk günkü parlaklığına döndürmek ise temizlik profesyonellerinin yıllardır sır gibi sakladığı o tek bir yöntemle artık çok kolay!

İşte fırın kapağındaki katılaşmış yağları tek bir hamleyle uçurup giden, ovalama derdine son veren o mucizevi formül…

Fırın camındaki kahverengi yağ lekelerini sökmek için saatlerce güç uygulamak ya da ağır kimyasal çözücüler kullanmak hem yorucu hem de sağlığa zararlı olabiliyor. Temizlik uzmanlarının sıklıkla başvurduğu ve "ovalama gerektirmeyen" en etkili yöntem, mutfağınızda zaten var olan iki basit malzemeden geçiyor: Karbonat ve beyaz sirke.

Ancak bu iki malzemenin temizleme gücünü maksimuma çıkaran asıl sır, uygulama şeklinde ve bekleme süresinde saklı.

Fırın kapağındaki inatçı lekelerden zahmetsizce kurtulmak için şu adımları takip etmeniz yeterli: Macun Kıvamını Yakalayın: Bir kase içerisine yaklaşık bir su bardağı karbonat ekleyin. Üzerine azar azar su ilave ederek koyu bir macun kıvamı elde edene kadar karıştırın. Lekeli Bölgelere Yayın: Hazırladığınız bu yoğun karbonat macununu, fırınınızın soğuk olduğundan emin olduktan sonra, kapağın iç kısmındaki cam yüzeye ve yağlı bölgelere bir sünger yardımıyla kalın bir tabaka halinde sürün.

Zaman Bırakın (En Önemli Sır): Temizlik profesyonellerinin en büyük hilesi zamandır. Macunu sürdükten sonra en az 30-45 dakika (lekeler çok eskiyse birkaç saat veya gece boyu) bekletin. Karbonat, bu süre zarfında kurumuş yağ moleküllerini parçalayarak yüzeyden ayıracaktır.

Sirke ile Aktive Edin: Bekleme süresinin ardından, bir sprey şişesine doldurduğunuz beyaz sirkeyi kuruyan karbonat macununun üzerine sıkın. Sirke ve karbonat reaksiyona girerek köpürmeye başlayacaktır. Bu köpürme, kalan en inatçı kirleri bile tamamen gevşetir.

Tek Bir Hamleyle Silin: Nemli bir mikrofiber bez veya yumuşak bir sünger yardımıyla yüzeyi hafifçe silin. Yağların ve kirlerin hiçbir çaba sarf etmeden beze tutunup gittiğini, camın altından ilk günkü parlaklığın çıktığını göreceksiniz. Son olarak duru suyla üzerinden geçip kurulayın. Eğer karbonat yöntemine vaktiniz yoksa ve daha da hızlı bir çözüm arıyorsanız, temizlik meraklılarının favorisi olan bir diğer yöntem bulaşık makinesi tableti kullanmaktır.

Sıkıştırılmış toz formdaki bir bulaşık makinesi tabletini hafifçe ılık suya batırın (tablet tamamen erimemeli, sadece yüzeyi yumuşamalıdır).

Ardından tableti tıpkı bir silgi gibi fırın camındaki yağ lekelerinin üzerinde gezdirin. Tabletin içerisindeki yoğun yağ çözücüler ve hafif pütürlü yapı, camı çizmeden tüm kalıntıları saniyeler içinde yok edecektir.

