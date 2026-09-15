Malatya'daki savunma tesisinde tadilat sona yaklaştı, üretim 2027'de planlanıyor

Malatya'da savunma sanayisine yönelik 1 milyar liralık yatırımla hayata geçirilecek tesisin tadilat çalışmalarında sona yaklaşıldı. Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Derneği (ULUSDER) Başkanı Özcan Polat, Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanlığı ve ASELSAN yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerin ardından yol haritasını netleştirdiklerini ve makine seçim aşamasına geçtiklerini söyledi.

Tesis, Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde Havaalanı Yolu üzerinde yer alıyor; 21 bin metrekare açık ve 12 bin metrekare kapalı alanda kuruldu. Polat'ın verdiği bilgiye göre ilk etapta talaşlı imalat yapılacak tesiste yaklaşık 200 nitelikli personel istihdam edilecek. Hedef, Malatya'dan yerli ve milli ürünler üreterek dünyaya ihraç etmek.

İlk yıl için 1 milyar TL, tamamı için 3 yıl

Polat, projeyi 3 yıllık bir süreç olarak planladıklarını anlattı. "İlk etapta CNC makinelerle talaşlı üretim gerçekleştireceğiz. 3 yıllık bir yol haritamız bulunuyor. İlk yılda 1 milyar TL yatırımla başlayarak bu süreci 3 yılda tamamlayacağız" diyen ULUSDER Başkanı, 3 yılın sonunda Malatya'da silah parçası, silah veya insansız hava aracı gibi kendi ürünlerini üreterek ihracata yönelmeyi hedeflediklerini söyledi.

Polat'ın hedefe dair sözleri şöyle: "Kendi ürettiğimiz yerli ve milli ürünle hem ülkemizi hem de Malatya'mızı uluslararası alanda temsil etmek istiyoruz."

Makineler sipariş aşamasında, tadilat bitmek üzere

Üretimin 2027'nin ilk yarısında başlaması planlanıyor. Makinelerin tedarik sürecinin devam ettiğini aktaran Polat, "Makinelerimizin sipariş aşamasındayız ve fabrikamızın tadilatı bitmek üzere. Tedarik süreçlerini göz önünde bulundurduğumuzda, en geç önümüzdeki yılın 5. veya 6. ayında fabrikamızda üretimi başlatmayı ve fabrikanın bacasını tüttürmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadroda mühendisler ve CNC operatörleri görev alacak

Savunma sanayiinin yüksek standartlar gerektiren bir alan olduğunu belirten Polat, "İlk etapta istihdam edeceğimiz yaklaşık 200 kişilik kadromuz tamamen nitelikli personelden oluşacak. Bünyemizde elektrik-elektronik mühendisleri, makine mühendisleri ve CNC operatörleri gibi uzman isimler görev alacak" diye konuştu.