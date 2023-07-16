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Yerel Malatya’daki kanlı baskına: 2 tutuklama
Yerel

Malatya’daki kanlı baskına: 2 tutuklama

Yeniakit Publisher
2023-07-16 08:07:00 -
Malatya’daki kanlı baskına: 2 tutuklama

Malatya’da bir inşaat firması sahibinin ofisine düzenlenen silahlı saldırı olayında gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Malatya’da bir inşaat firması sahibinin ofisine düzenlenen silahlı saldırı olayında gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Olay, 12 Haziran Çarşamba günü 15.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi Yeşilçam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık bir buçuk ay önce kentte inşaat faaliyetlerinde bulunan bir firma sahibi ile işçiler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıkmış çıkan kavgada 1 kişi yaralanmış 5 kişi ise gözaltına alınmıştı.

Olayla ilgili tahkikat devam ederken, O.A. beraberindeki yakınları ile geldiği firma sahibi Y.A.’nın işyerine kurşun yağdırdı. Olayda Y.A. ile O.A. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, olaya karıştıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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