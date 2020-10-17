  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Malatya'da üretilen tohumluk yerli patatese ilgi büyük
Aktüel

Malatya'da üretilen tohumluk yerli patatese ilgi büyük

Selanik Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bengi: - "Patateslerin yüzde 70'lik bölümünü ülkemiz çiftçilerine, kalanını ise yabancı ülkelere satıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-17 11:05:46 -
Malatya'da üretilen tohumluk yerli patatese ilgi büyük

MALATYA (AA) - AYHAN İŞCEN - Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve Malatya'nın Darende ilçesinde üretimi yapılan yerli ve milli tohumluk patates çeşitlerinin hasadı gerçekleştirildi.

Patates tohumunda dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce gerçekleştirilen ıslah çalışmaları sonrası geliştirilen 4 yerli çeşidin deneme ekimlerinin ardından üretimi de Darende ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 1100 dönüme ekilen "Ünlenen", "Onaran", "Murat bey" ve "Levent bey" tohumluk patateslerin hasadından yaklaşık 6 bin ton ürün elde edildi.

Selanik Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bengi, patates tohumlarının tamamının yerli olduğunu söyledi.

Bengi şunları kaydetti:

"Biz bu yerli tohumların üretimini Darende bölgesinde yapıyoruz. Patateslerin yüzde 70'lik bölümünü ülkemiz çiftçilerine, kalanını ise yabancı ülkelere satıyoruz. Yaklaşık 5 bin 500 ton ürün elde ediyoruz. Burayı seçmemizin nedeni rakımı yüksek, toprak kaliteli, mübadele şansımız var, ilaç kullanımı minimum ve arazi bulmak daha kolay."

Ürettikleri tohumluk patateslerin çiftçiler tarafından büyük rağbet gördüğünü anlatan anlatan Bengi, "Her geçen yıl yerli tohumumuzu çoğaltıyoruz, Avrupa'dan gelen tohumu azaltıyoruz. Devlet desteği verilirse 4-5 yıl içerisinde yerli tohumumuz çoğalabilir. Çoğaldığı zaman da yurt dışı bağımlılığımızı tamamen giderebiliriz." dedi.

Ürettikleri patates tohumlarının üstün özelliklerinin olduğunu belirten Benli, "Yurt dışından bile çok fazla talep ediliyor. Geçenlerde beni Kazakistan'dan aradılar illa 'Türk tohumu istiyoruz, bunu duyduk, sizi takip ediyoruz en azından bir tır da olsa denemelik istiyoruz' diye istediler. Karını zararını aramadan tanıtım amaçlı yerli tohumumuzu kesinlikle göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Bundan sonra Darende patates ile anılacak"

Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca da yerli tohumların geliştirilmesi için her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Karaca, "Bugüne kadar Niğde patates ile anılıyordu bundan sonra Darende patates ile anılacak" dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin o hamlesi Yunan'ı zıplattı! Resmen kudurdular
Gündem

Türkiye'nin o hamlesi Yunan'ı zıplattı! Resmen kudurdular

Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini beraberindeki donanmayla birlikte Doğu Akdeniz'e göndermesi Yunanistan'ı salladı. Olayı "pro..
Aliyev müjdeyi böyle duyurdu!
Gündem

Aliyev müjdeyi böyle duyurdu!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan işgali altındaki Hırmançık, Ağbulak, Ahullu köy..
Azerbaycanlı Dr. Ahmad Shahidov: Fransa ve Rusya ‘insani yardım’ adıyla her gün Erivan’a silah taşıyor
Gündem

Azerbaycanlı Dr. Ahmad Shahidov: Fransa ve Rusya ‘insani yardım’ adıyla her gün Erivan’a silah taşıyor

Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Dr. Ahmad Shahidov, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında flaş açı..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay