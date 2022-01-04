Malatya'da transferler başladı, Donsah imzayı attı!

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor devre arasının ilk transferini gerçekleştirdi. Malatya, daha önce Çaykur Rizespor forması giyen İtalya Serie B Ligi ekiplerinden Crotone ile olan sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Godfred Donsah'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Godfred Donsah kimdir?

Ganalı futbolcu futbol kariyerine Gana takımı DC United'da başladı. 2012 yılında Palermo'nun altyapısına dahil edilen Donsah, 2019 yılına kadar İtalya'da futbol hayatına devam etti. Palermo'dan sonra sırasıyla Hellas Verona, Cagliari, Bologna gibi takımlarda oynayan sağ ayaklı futbolcu, 2019-2020 sezonunu Belçika ekibi Cercle Brugge'da geçirdi.

Sonraki sezon Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a kiralanan Godfred Donsah, 1 sezon burada forma giydikten sonra Bologna'ya geri döndü. Ardından Crotone kulübüne yaz ayında bedelsiz olarak giden 25 yaşındaki futbolcu devre arasında Serie B Ligi ekibiyle olan sözleşmesini feshetti.

1,75 boyunda olan Donsah, Gana Milli Takımı formasını da giymiş bir isim.