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Gündem

Malatya'da trafik kazası: Aynı aileden 5 kişi yaralandı

Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden yaralanan 5 kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 23:57:00 -
Malatya'da trafik kazası: Aynı aileden 5 kişi yaralandı

Kaza, Akçatoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 U 0182 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yaptı. Kazada, otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. 

 

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