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Aktüel

Malatya’da trafik kazası: 2 yaralı

Malatya’da 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 20:07:25 -
Malatya’da trafik kazası: 2 yaralı

Malatya’da 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Malatya-Elazığ karayolu Bulgurlu Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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