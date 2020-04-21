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Malatya'da silahla yaralama olaylarının 2 şüphelisi tutuklandı

2020-04-21 20:51:21 -
Malatya'da silahla yaralama olaylarının 2 şüphelisi tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da ateşli silahla yaralama olaylarına karışan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19-20 Nisan'da meydana gelen ateşli silahla yaralama olaylarının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.

Bazı adreslere düzenlenen operasyonda E.D, C.B.A, A.E.A. ve A.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada tabanca, av tüfeği, 7 fişek ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D. ve A.E.A. tutuklandı, iki şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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