Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
Operasyonda, kurusıkıdan bozma 6 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi
MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, kurusıkıdan bozma 6 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen istihbarat çalışması neticesinde Yeşilyurt ilçesi Topraktepe Mahallesi'nde "silah ve mühimmat kaçakçılığı" yaptığı belirlenen 2 şüphelinin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ekipler, evlerde yaptığı aramada, kurusıkıdan bozma 6 tabanca, 160 tabanca mermisi ile 5 şarjör ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.