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Aktüel Malatya'da polis öğrencileri sınava yetiştirdi
Aktüel

Malatya'da polis öğrencileri sınava yetiştirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-22 13:07:09 -
Malatya'da polis öğrencileri sınava yetiştirdi

MALATYA (AA) - Malatya'da, polis ekipleri sınava geç kalan ile ayak kemiğindeki kırık nedeniyle talepte bulunan 2 öğrenciyi Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) yetiştirdi.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün yapılan KPSS Ortaöğretim oturumunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrenciler için seferber oldu.

Ekipler, sınava geç kaldığını belirten Ceyda Somay'ı Yakınca Mahallesi'ndeki ikametinden alıp Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yetiştirdi.

Ayağı, kemiğindeki kırık nedeniyle alçıda olan bir öğrenci ise evinden polis ekipleri tarafından alınarak sınava girebilmesi için Polis Amca İmam Hatip Ortaokulu'na götürüldü.

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