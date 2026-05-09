Fenerbahçe’den sezon sonu sert çıkış! “Sakın ha sezonu sona erdi”

Fenerbahçe’de Konyaspor galibiyetinin ardından yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Biz camia olarak mücadelemize devam edeceğiz”

Sezonun sona erdiğini ifade eden Torunoğulları, "Sakın ha sezonu' sona erdi. Futbol severlere 'sakın ha sezonu' hayırlı olsun. Biz sezon başından beri tüm mücadelemizi verdik. Federasyona yazı yazdık 'VAR odasında kulüplerden birer temsilci olsun' dedik. Oradaki VAR’a gelen telefonlara gelen gidenlere görsünler diye kulüplere federasyonları toplu yazsınlar diye maalesef bu isteğimiz federasyon tarafından kabul edilmesine rağmen hiçbir kulüp buna cevap verip bizimle aynı fikirde olduğunu açıklamadı. Bugünkü maçta da gördünüz, eski hakem arkadaşlara sorduk. Birinci golün ofsayt olduğunu, penaltının penaltı olmadığını belirttiler. Bu sezon başından beri böyle devam ediyor. Biz camia olarak mücadelemize devam edeceğiz. Bizden sonraki yönetici arkadaşlarımızla hep birlikte bu mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.