O ülkede Cumhurbaşkanı ile Başbakan birbirine girdi: Türkiye'ye kim gidecek? Kavgası

Radio Prague International'ın aktardığı bilgilere göre, Başbakan Andrej Babis ile Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Prag Kalesi'nde bir araya gelerek zirve temsilini görüştü ancak bir uzlaşı sağlanamadı. Cumhurbaşkanı Pavel, Ankara’ya gidecek heyet listesinde isminin yer almamasına rağmen, Başbakan Babis'in zirveye tek başına katılma planı yaptığını açıkladı.

Ankara yolunda "temsil" krizi

Pavel, anayasal olarak ülkeyi yurt dışında temsil etme yetkisinin kendisinde olduğunu vurgulayarak sert bir uyarıda bulundu: "Ankara'ya gitmemin engellenmesi durumunda konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımayı değerlendirebilirim."

"Bakanlar bana eşlik edebilir"

Cumhurbaşkanı Pavel, zirvenin protokol ve güvenlik açısından en kritik noktalarında bulunmakta ısrarcı. Özellikle:

Devlet başkanlarının katılacağı gayri resmi akşam yemeği,

Küresel güvenlik konulu stratejik görüşmeler,

Zirvenin açılış bölümlerinde Çekya'yı kendisinin temsil etmesi gerektiğini belirtiyor.

Pavel, Başbakan Babis ile Dışişleri ve Savunma Bakanlarının ancak resmi görüşmelerde kendisine "eşlik edebileceğini" ifade ederek hiyerarşiyi hatırlattı.

Hükümet geri adım atmıyor

Cumhurbaşkanı'nın bu restine rağmen, Başbakan Andrej Babis liderliğindeki hükümet geri adım atmaya niyetli görünmüyor. Hükümet kanadı, Pavel’in ülkede kalması gerektiğini; Ankara’daki zirvede Çekya’nın Başbakan, Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanından oluşan bir heyetle temsil edilmesinin yeterli ve doğru olduğunu savunuyor.

NATO’nun doğu kanadı ve bölgesel güvenlik açısından hayati öneme sahip Ankara Zirvesi öncesinde, Çekya'daki bu "çift başlılık" görüntüsünün nasıl çözüleceği merak konusu. Gözler şimdi, tarafların bir orta yol bulup bulamayacağında ya da krizin gerçekten yargıya taşınıp taşınmayacağında.