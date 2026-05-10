Fenerbahçe’ye “OkanBall” göndermesi! Galatasaray’dan şampiyonluk sonrası olay paylaşım
Galatasaray üst üste 4. şampiyonluğun ardından sosyal medyada ezeli rakibi Fenerbahçe’ye yönelik dikkat çeken bir paylaşım yaptı...
Galatasaray’da şampiyonluk kutlamaları yalnızca saha içiyle sınırlı kalmadı. Antalyaspor maçının ardından şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla ezeli rakibi Fenerbahçe’ye dikkat çeken bir göndermede bulundu.
Fenerbahçelileri kızdırdılar
Okan Buruk’un son 4 sezondaki üstünlüğüne vurgu yapılan “OkanBall” temalı görselde, Fenerbahçe’nin son yıllarda görev yapan teknik direktörleri Jose Mourinho, Jorge Jesus, İsmail Kartal ve Domenico Tedesco’ya yer verildi. Söz konusu paylaşım Galatasaraylıların beğenisi toplarken Fenerbahçeliler sitem dolu yorumlar yaptı.