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Yerel Malatya'da otomobil ile minibüs çarpıştı
Yerel

Malatya'da otomobil ile minibüs çarpıştı

Yeniakit Publisher
2023-11-12 13:19:00 -
Malatya'da otomobil ile minibüs çarpıştı

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Bağlarbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.B. idaresindeki 44 DN 374 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 23 ADN 985 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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