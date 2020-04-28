  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malatya’da maske dağıtımı devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkez ve tüm ilçelerde, mahalle mahalle, kapı kapı dolaşarak evlere ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor.

2020-04-28 15:54:57 -
Malatya’da maske dağıtımı devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkez ve tüm ilçelerde, mahalle mahalle, kapı kapı dolaşarak evlere ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor.


Malatya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını sonrası 200 kişilik ekip ile kapı kapı gezerek, maskeleri vatandaşlara ulaştırıyorlar. Yüzde yüz pamuktan üretilen maskeler paketler halinde vatandaşlara teslim ediliyor.


Ekipler vatandaşlara evde kalmaları konusunda da uyarılarda bulunurken, sokağa çıkma durumunda kalanlar için de hijyen, mesafe kuralları ve maske takmaları konusunda çeşitli uyarılarda bulunuyorlar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı