Malatya’da kaçak sigara operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılarla birlikte toplamda 294 adet gümrük kaçağı elektronik sigarayla 92 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefetten’ yasal işlem yapıldığı belirtildi.