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Malatya’da kaçak sigara operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Malatya’da kaçak sigara ve ürünlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 14:58
Malatya’da kaçak sigara operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılarla birlikte toplamda 294 adet gümrük kaçağı elektronik sigarayla 92 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefetten’ yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 14:58
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