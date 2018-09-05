Malatya’da kaçak sigara operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
Malatya’da kaçak sigara ve ürünlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.05 Eylül 2018 Çarşamba 14:58
Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılarla birlikte toplamda 294 adet gümrük kaçağı elektronik sigarayla 92 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefetten’ yasal işlem yapıldığı belirtildi.
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