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Aktüel

Malatya'da jandarma depremzedelerin yaralarını sarıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-05 10:02:13 -
Malatya'da jandarma depremzedelerin yaralarını sarıyor

MALATYA (AA) - Malatya'da jandarma ekipleri, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören vatandaşlar için çadır kurdu.

Devletin şefkat elini depremzedelere uzatan jandarma ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden temin edilen çadırları, Pütürge ilçesinde depremde evleri hasar gören vatandaşlar için kurdu.

İlçenin Taşmış Mahallesi'nde 9 çadır kuran jandarma ekipleri, kırsal mahallelerdeki vatandaşlarla birebir görüşerek, istek ve sıkıntılarını dinledi.



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