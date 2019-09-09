0553 313 94 23

Malatya’da ilk kenevir hasadı başladı

Malatya’da izinli olarak yetiştirilen kenevir de ilk hasat gerçekleştirildi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:59
Malatya’da ilk kenevir hasadı başladı

Malatya’da izinli olarak yetiştirilen kenevir de ilk hasat gerçekleştirildi.


İzinli olarak kenevir ekiminin yapıldığı iller arasında bulunan Malatya’da, Battalgazi elçesinde 1 dekarlık alana ekilen kenevir bitkisinde ilk hasat gerçekleştirildi. Eski Malatya mahallesinde üretici Selma Öleş tarafından 1 dekarlık alana ekimi yapılan kenevir bitkisi, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit’in de katılımıyla ilk hasadı yapıldı. Burada konuşan çiftçi Selma Öleş, “Malatya da kenevir yetiştiricilerden ikinci üreticiyim. Burada Tarım İl Müdürümüz Tahir Bey ve diğer yetkililere teşekkür ediyorum. Bugün ilk hasadımızı yapacağız" ifadesinde bulundu.


Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit ise Malatya’nın kenevir üretiminin yapılacağı iller arasında olduğunu anımsatarak, “İlimizde 39 çiftçimiz kenevir ekmek için müracaat etti. Bunlardan 21’ine izin verilmesine rağmen sadece 2 çiftçimiz kenevir ekimi gerçekleştirdi” dedi. Kayısı Araştırma Enstitüsü ve Turgut Özal Üniversitesi ile de ARGE amaçlı kenevir ekiminin yapıldığını belirten Macit, “Kenevirin sanayi alanında kullanılma aşamasının hem araştırma hem de üretimde katkı sağlaması açısından önemli bir bitkidir. Malatya’mızda ileriki dönemlerde belki yaygınlaşabilir ama özellikle Selma Hanımın çalışmaları ışık verdi üreticilerimize. Belki sanayicilerimize de ışık verecektir. Kendisi hem kenevir yetiştirdi hem de onu ürüne dönüştürmek üzere çalışmaları var. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İlimiz için önemli bir ürün. Malatya kayısı ile anılmasına rağmen birçok üründe de söz sahibi bir ilimiz. Sanayiye yönelik kenevirde de söz sahibi olacaktır. Bunun ilk adımlarını atmış bulunuyoruz. Önder çiftçilerimiz arasına girecek ve bununda yaygınlaşması sağlanacaktır” diye konuştu.


Battalgazi Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Hasan Yazlak’ta lif üretimi için üretime yönelik bilgiler vererek “Battalgazi İlçe Tarım Müdürlüğü olarak 2019 yılı kenevir üretimi kapsamında yaklaşık 30 müracaat aldık. Bunlardan 15 kişiye izin verildi” ifadelerini kullandı.


Kenevir üretiminin Bakanlıkça desteklenmesi ile birlikte Samsun’dan vezir ve narlı tohum çeşitlerinin Malatya’ya getirilerek deneme çalışmalarına başlanıldığını ifade eden Yazlak, “Bizler ilçe müdürlüğü olarak yaklaşık deneme sürecinden, şuan ki hasat dönemi sürecine kadar hep takip içerisinde kaldık. 11 hafta boyunca her hafta üretim aşamaları nelerdir süreci nasıl gitmektedir her türlü teknik ve alt yapı konusunda desteklerini verdik. Ektiğimiz dekarlık alanda yaklaşık 40 kilo civarı bir kenevir ürünü elde etmeyi bekliyoruz. Kullanacağımız ürün kenevir saplarının kurutulmasından sonra bunların hamur haline getirilmesi daha sonra bunların parçalanması daha sonrada kenevir hamurunun oluşturulması amaçlı kullanılacaktır. Bu neden ile de kayısıdan sonra bölgemizde kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesi konusunda son derece önemli ve stratejik bir ürün olduğunu düşünüyorum. Malatya’da yapılacak olan bu çalışma bir ARGE değeri taşıyacaktır. Özellikle bu ARGE anlamında ürünün ileriye dönük yapılması ve bu konuda farklı üreticilerin yapacağı çalışmalara örnek olması konusunda ilçe müdürlüğümüzü son derece mutlu ediyor" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurs hocası evinde ölü bulundu
    1. Kurs hocası evinde ölü bulundu
    2. MHP İl Başkanı Karataş’tan eğitim..
    3. Çanakkale’de 97 mülteci yakalandı
    4. Okula dönüş hediyesi Nata Vega’dan
    5. İzmir'in düşman işgalinden..
    6. Şahinbey’de 99 çift 09.09.2019’da..
    7. Ankara Kalkınma Ajansından proje..
    8. Öğrenciler ders başı yaptı
    9. SASKİ yaz aylarında da öğrencilerle..
    10. TBB'den oturma eylemi yapan Diyarbakır..
    11. Ahlat’ta ilk ders zili, tarihi..
    12. 3 ton aşure ikramı
    13. Vodafone Red Odunpazarı Modern..
    14. Nilüfer Müzik Festivalinin sağlık..
    15. Meclis Başkanı Şentop'tan yeni eğitim..
    16. Özel çocuklardan özel yemekler
    17. Okul kantinleri denetlendi
    18. Şehrin yeni bisiklet ve yürüyüş..
    19. Muş Belediyesi’nden aşure etkinliği
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2020..
    21. Akgül’den ESKKK Başkanı Evren’e ziyaret
    22. Milli yüzücüler engelleri aşmak için..
    23. Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran..
    24. Satrançta FIDE Başkanlar Kurulu toplandı
    25. Müdür Alper, alınan tedbirleri yerinde..
    26. Jandarmadan dronlu denetim
    27. Halk Sağlığı Haftası’nda “anne-çocuk”..
    28. İzmir Torbalı Ayrancılar TOKİ 315 adet..
    29. Görüntülerin aslı ortaya çıktı!..
    30. Başkan Dağtekin’den eğitim ve öğretim..
    Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na tepki: Hangi yüzle buraya geliyorsun?
    Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na tepki: Hangi yüzle buraya geliyorsun?
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!