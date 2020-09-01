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Aktüel Malatya'da gümrük kaçağı Kovid-19 test kitleri ele geçirildi
Aktüel

Malatya'da gümrük kaçağı Kovid-19 test kitleri ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-01 10:33:44 -
Malatya'da gümrük kaçağı Kovid-19 test kitleri ele geçirildi

MALATYA (AA) - Malatya'da, 119 gümrük kaçağı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kiti ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmasıyla şüpheliler C.A. ile M.H.K'nin içerisinde bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı.

Araçta, 15 gümrük kaçağı hızlı Kovid-19 test kiti bulundu.

Zanlıların alınan ifadelerinin ardından C.A'nın babası Z.A.A'nın iş yerinde yapılan aramada ise 114 Kovid-19 test kiti ele geçirildi.

Şüpheliler C.A, M.H.K. ile Z.A.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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