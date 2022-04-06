  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Malatya'da feci kaza
Yerel

Malatya'da feci kaza

Malatya'da, ehliyetsiz sürücü Y.A.'nın (15) kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 04:39:00 -
Malatya'da feci kaza

Kaza, akşam saatlerinde Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ehliyetsiz sürücü Y.A. yönetimindeki 44 ACS 110 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Osman D. yönetimindeki 01 KE 097 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

Şerit ihlali sorucu meydana gelen kazada, her iki aracın sürücüsü ile yanlarında bulunan Mehmet Ali G., Mehmet A. ve Esma Sultan K. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay