Malatyalı depremzedelere müjdeyi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Malatya’mızda evine girmemiş depremzede kardeşimiz kalmayacak.” dedi. Bakan Kurum Malatya’daki deprem evlerinin ne zaman teslim edeceğine ilişkin de konuştu.

Malatya’da deprem evleri ne zaman teslim edilecek?

Deprem sonrası toplamda 6 bin bağımsız bölümün inşasını başlattıklarını ve salgın demeden, kar kış demeden Elazığ ve Malatya için verdikleri sözleri tutmanın gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Bakan Kurum, “O gün deprem alanında acı çektiğimiz, onlarla birlikte üzüldüğümüz, onlarla birlikte sıkıntı problem yaşadığımız ve sorunları da hızlı bir şekilde çözdüğümüz kardeşlerimizin, bir yıl sonra da mutluluğuna, heyecanına şahit olduk. Onlarla üzüldük, onlarla sevindik. İnşallah 2-3 ay içerisinde de Malatya’mızda evine girmemiş depremzede kardeşimiz kalmayacak.” dedi.

Elazığ depremi ne zaman oldu?

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 24 Ocak Cuma akşam saatlerinde meydana gelen depremde, 35'i Elazığ'da, dördü Malatya'da olmak üzere en az 41 kişi hayatını kaybetti, 1.607 kişi de yaralanmıştı. Derinliği 6,75 kilometre olan depremin ardından yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 45 kişi enkazdan sağ çıkarılmıştı.