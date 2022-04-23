  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Malatya’da deprem evleri ne zaman teslim edilecek?
Yerel

Malatya’da deprem evleri ne zaman teslim edilecek?

24 Ocak 2020 tarihinde merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde, 35'i Elazığ'da, dördü Malatya'da olmak üzere en az 41 kişi hayatını kaybetti, 1.607 kişi de yaralandı. Deprem neticesinde Elazığ ve Malatya'da ise 87 bina yıkıldı; 1287 binada ağır hasar, 56 binada orta ve 876 binada da az hasar tespit edilmişti. Malatya’daki deprem konutlarına ilişkin müjdeli haber Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan geldi. Peki Malatya’da deprem evleri ne zaman teslim edilecek? İşte Malatya’da deprem konutlarının biteceği tarih.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 11:11:00 - 2022-04-23 11:11:54
Malatya’da deprem evleri ne zaman teslim edilecek?

Malatyalı depremzedelere müjdeyi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Malatya’mızda evine girmemiş depremzede kardeşimiz kalmayacak.” dedi. Bakan Kurum Malatya’daki deprem evlerinin ne zaman teslim edeceğine ilişkin de konuştu.

Malatya’da deprem evleri ne zaman teslim edilecek?

Deprem sonrası toplamda 6 bin bağımsız bölümün inşasını başlattıklarını ve salgın demeden, kar kış demeden Elazığ ve Malatya için verdikleri sözleri tutmanın gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Bakan Kurum, “O gün deprem alanında acı çektiğimiz, onlarla birlikte üzüldüğümüz, onlarla birlikte sıkıntı problem yaşadığımız ve sorunları da hızlı bir şekilde çözdüğümüz kardeşlerimizin, bir yıl sonra da mutluluğuna, heyecanına şahit olduk. Onlarla üzüldük, onlarla sevindik. İnşallah 2-3 ay içerisinde de Malatya’mızda evine girmemiş depremzede kardeşimiz kalmayacak.” dedi.

Elazığ depremi ne zaman oldu?

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 24 Ocak Cuma akşam saatlerinde meydana gelen depremde, 35'i Elazığ'da, dördü Malatya'da olmak üzere en az 41 kişi hayatını kaybetti, 1.607 kişi de yaralanmıştı. Derinliği 6,75 kilometre olan depremin ardından yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 45 kişi enkazdan sağ çıkarılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay