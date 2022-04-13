Malatya'da çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi!

Kentte gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 11 adet silah, çok sayıda fişek, kesici alet ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 14 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde yapılan çalışmalar hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, ilde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında; 6 adet tabanca, 5 adet tüfek, çok sayıda fişek ve kesici alet ile 16 uyuşturucu hap ve 8,8 gram narkotik maddenin ele geçirildiği ve konularla ilgili 14 kişi hakkında idari işlem yapıldığı kaydedildi. (İLKHA)