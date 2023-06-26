Malatya'da çay ocağında silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı
Malatya'da iki grup arasında çay ocağında silahlı kavga yaşandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'ndeki bir çay ocağında iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda İsak Koç (31), M.K., A.K. ve H.O. pompalı tüfekle; A.D. ve B.Ş. ise darbedilerek yaralandı.
Hastanede yaşamını yitirdi
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan İsak Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheliler A.A. ve S.A. olayda kullanılan pompalı tüfekle gözaltına alındı.
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