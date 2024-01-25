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Gündem Malatya'da bazı evlerin dış cephelerinde ayrışmalar oluştu!
Gündem

Malatya'da bazı evlerin dış cephelerinde ayrışmalar oluştu!

Yeniakit Publisher
2024-01-25 18:12:00 -
Malatya'da bazı evlerin dış cephelerinde ayrışmalar oluştu!

Malatya’da meydana gelen 5.2’lik depremde bazı apartmanların dış cephelerinde ayrışmalar ile sıva dökülmeleri meydana geldi.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04’te yerin 13,93 kilometre derinliğinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre illerde hissedilen depremde kent merkezinde bulunan bazı apartmanların dış ceplerinde ayrışmalar ile sıva dökülmeleri meydana geldi.


Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan üç katlı bir binanın dış cephesinde kopan parçalar korkuya neden olurken, ihbar üzerine ekipler bölgede çalışma yaptı. Tehlike saçan beton parçalar ekipler tarafından bulundukları alandan alınırken, çevre esnafı ise büyük korku yaşadıklarını söyledi.

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