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Yerel Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü
Yerel

Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü

Yeniakit Publisher
2023-04-11 09:18:00 -
Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü

Battalgazi ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde büyük hasar alan 5 katlı bir bina kendiliğinden çöktü.

Battalgazi ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde büyük hasar alan 5 katlı bir bina kendiliğinden çöktü.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından; Malatya'da 27 Şubat'ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremlerde büyük hasar gören 5 katlı bina kendiliğinde çöktü.

Şehit Selahattin Şener Sokak'taki 5 katlı binanın çökmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Enkaz çevresinde dinleme yapan ekipler, bina enkazında herhangi bir canlının olmadığını tespit etti.

Enkaz bölgesinde güvenlik önlemi alındı. (İLKHA)
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