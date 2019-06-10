0553 313 94 23

Malatya’da 5 hastaya aynı anda canlı vericiden karaciğer nakli yapılacak

Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi ‘inde aynı anda 5 hastaya karaciğer nakli operasyonu gerçekleştirilecek.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:25
Malatya’da 5 hastaya aynı anda canlı vericiden karaciğer nakli yapılacak

Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi ‘inde aynı anda 5 hastaya karaciğer nakli operasyonu gerçekleştirilecek. Bu nakil operasyonun Guinness Rekorlar kitabına girmesi hedefleniyor.


Canlıdan canlıya en çok karaciğer naklinde Avrupa’da birinci dünyada ise ikinci sırada olan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi 12 Haziran’da 5 karaciğer nakli aynı anda yapılacak. Yani, 5 alıcı-5 verici 10 ameliyat eş zamanlı gerçekleşecek. Bu gerçekleştirmenin Guinness Rekorlar kitabına girmesi bekleniyor.


Yapılacak olan nakil operasyonu hakkında bilgi veren İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, “12 Haziran Çarşamba günü Turgut Özal tıp Merkezimiz Karaciğer nakli enstitümüz de çok önemli bir ameliyatlar serisi yapılacaktır. Türkiye’nin ve Avrupa’nın karaciğer merkezi olan hastanemiz büyük başarısına yeni bir başarıyı da eklemek istiyor “dedi.


Bugüne kadar hastane 2 bin 500 üzerinde karaciğer naklinin yapıldığını ve yüzde 89 gibi bir başarının yakalandığını belirten Kızılay, ”2002’de başlayan karaciğer naklinde bugüne kadar 2 bin 500 üzerinde çıkmış durumdayız 2011 yılında karaciğer nakli enstitümüz kuruldu ve bu dünyada bir ilk oldu. 2016 yılında da Turgut Özal Tıp Merkezimizin bünyesinde 152 yataklı karaciğer nakli hastanesi açıldı 152 yatağın tamamında açamadık şu anda yüzde 80 kapasite ile çalışıyoruz 2018 yılında 272 nakil yapıldı bu nakillerde yüzde 89 başarı oranı yakaladık” ifadelerini kullandı.


12 Haziran Yapılacak olan nakil, için Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi hedeflediklerini ifade eden Kızılay,”2018 yılı haziran ayında yaptığımız uluslararası karaciğer nakli toplantısında eş zamanlı olarak aynı anda 3 nakli karaciğer ameliyatı yapmıştık.Uluslararası katılımlı hocalarımız o gün Guinness Rekorlar Kitabı’na geçmesin uygun olacağına dünyanın hiçbir yerinde aynı anda 3 karaciğer naklinin yapılamadığını böyle bir donanmanın hiçbir hastanede olmadığını ifade etiler.Bunun üzerine Bu yıl 12 Haziran 2019 Çarşamba günü 5 canlı vericili karaciğer naklini, 5 alıcı 5 verici olmak üzere aynı anda 10 ameliyatı yapılacak biz de bunu “Guinness Rekorlar kitabına ” sunmayı planladık” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak’ta 16. Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali iptal edildi
    1. Zonguldak’ta 16. Karaelmas Kültür ve..
    2. R4 Dünya Rafting Şampiyonası
    3. Malkoç: “Kamu hizmetlerinin deniz..
    4. Trump dümeni kırdı! "Çin ilerleme..
    5. IKBY yeni Başkanı Neçirvan Barzani..
    6. Turizmde ziyaretçi bereketi
    7. Batman’da traktör devrildi: 1 ölü
    8. Spot piyasada elektrik fiyatları
    9. Ejder pisti tamamlanıyor
    10. Gültak, 15 milyon liralık borçlanma..
    11. İBB yaz izci kampı kayıtları başladı
    12. Gazişehir Gaziantep'e sportif direktör
    13. Kaynarca’da asfalt çalışmaları sürüyor
    14. Burak Yılmaz’dan esprili ’fırça’..
    15. Uşaklılar çevre için yürüdü
    16. CHP'den Milli Eğitim Bakanlığına çağrı
    17. Yunus Emre Enstitüsü 10. İstişare ve..
    18. Denizde kayıp olan kadının cesedi 20..
    19. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını 16..
    20. Çaycuma’da kıraathane ve lokallerin..
    21. Kdz. Ereğli itfaiyesinde yılan mesaisi
    22. ANALİZ - İhracatta Ricardo modeli ve..
    23. Boğulmak üzere olan kişiyi denize..
    24. Akdeniz Üniversitesi’nde mezuniyet..
    25. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, 16..
    26. Tekkeköy’de yılsonu sergisi açılışı
    27. Sınır hattında çıkan yangın söndürüldü
    28. Av ve doğa sevdalıları Polatlı’da..
    29. Pençe Harekatı'nda 15 günde 100..
    30. 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade..
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."