Malatya ve Elazığ'daki deprem sonrası su saatlerinin çalan hırsız yakalandı
Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak'ta 41 kişinin hayatını kaybettiği depremde çok sayıda bina hasar görmüş ve vatandaşlar hasarlı binalarını terk etmek zorunda kalmıştı. Malatya'da, fırsattan istifade edilerek yıkılmak üzere olan yapılardan su saatlerinin çalınması büyük tepki çekmişti. Polis ekiplerinin çalışması sonucu kimliği belirlenen hırsız, yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya'da, 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen ve yıkılmak üzere olan evden, su saatlerini çalan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, F.K, Göztepe Mahallesi'nde depremden dolayı zarar gören ve yıkılmak üzere olan iki katlı müstakil evindeki su saatlerinin çalındığını tespit ederek, durumu polise bildirdi.
Yakalandı
Battalgazi Polis Merkezi ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen E.T. yakalandı. Zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.