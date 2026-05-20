Gündem
Malatya Valiliği son dakika duyurdu: Deprem nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Malatya Valiliği son dakika duyurdu: Deprem nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Malatya'da meydana gelen 5,6 şiddetindeki deprem sonrası okullarda 1 günlük tatil ilan edildi.

Malatya'da yaşanan şiddetli sarsıntının ardından valilikten öğrencileri ve velileri yakından ilgilendiren önemli bir karar geldi. Kent genelinde yaşanan büyük tedirginlik nedeniyle, tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı. Alınan bu tedbir kararıyla birlikte, şehirdeki okul binalarında fiziki durum tespit çalışmalarının başlatılacağı bildirildi.

ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN TEDBİR KARARI ALINDI

Merkez üssü Battalgazi olan depremin ardından sahada incelemelerini sürdüren mülki idare amirleri, çocukların ve gençlerin güvenliğini ön planda tutarak flaş bir karara imza attı. Valilik kanadından yapılan resmi bilgilendirmede, hem sarsıntının yol açtığı psikolojik etkileri azaltmak hem de eğitim yapılarının kontrolünü sağlamak amacıyla il genelindeki tüm okulların tatil edildiği belirtildi.

OKUL BİNALARINDA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Eğitime verilen bir günlük arada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri ile milli eğitim müdürlüğü yetkililerinin koordineli bir şekilde okul binalarını inceleyeceği öğrenildi. İlk belirlemelere göre kent genelinde yıkıcı bir durum olmasa da tedbirin elden bırakılmadığı ve binalarda herhangi bir yapısal risk bulunup bulunmadığının raporlanacağı ifade edildi. Yetkililer, vatandaşların resmi kaynaklar dışındaki asılsız iddialara itibar etmemesi gerektiğinin altını çizdi.

