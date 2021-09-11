Malatya için su uyarısı: İsrafın önlenmesi şart!

Yaklaşık 10 gün önce Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (MASKİ) görevini devralan Mehmet Mert, Malatya'nın içme suyu kaynağı olan Kaptaj'da, kentteki ulusal ve yerel basın temsilcileri bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Mert, kapalı Kaptaj'dan saniyede 3 metreküp civarında suyun aktığını ve şehir merkezinin içme suyunu buradan karşılandığını kaydederek suyun israf edilmemesi ve herkesin suya sahip çıkması gerektiğini söyledi.

İçme suyu konusunda en büyük mücadeleyi şu anda kırsalda verdiklerini, birçok sondajın ve kaynağın kuruduğunu, bu sebeple de köylere su götüremediklerine dikkat çeken Mert, çok para harcayarak, çok ciddi anlamda emek vererek insanları suya kavuşturmaya çalıştıklarını ve bununla ilgili tüm arkadaşlarının ciddi anlamda sahada gayret gösterdiklerini kaydetti.

"Hastane vakalarının çoğu suya bağlanıyor: Bu algı çok kötü"

İçme suyuyla ilgili kötü bir algının oluştuğunu söyleyen Mert, "Kim hastalandığı zaman doktora gitse, 'İçme suyundan oldu, içme suyu sıkıntılıydı' gibi konuşmalar artık normal bir hale geldi. Bu konuya 7-8-9'uncu aylarda baktığımız zaman bu salgın ciddi anlamda Malatya'da artıyor ve bu tamamen suya bağlanıyor. İnsanlar bunu sebze-meyve veya başka şeylerle kıyaslamıyor. Bu algı Malatya'ya çok kötü bir şekilde sunuluyor." dedi.

"Herkesin çeşmesinden içilebilir kaynak suyu veren tek iliz"

Mert, "Şu anda Kaptaj'dan saniyede 3 metreküp civarında suyumuz akıyor. Bu su, tamamen kapalı Kaptaj ve kaynak suyudur. Allah (Celle Celaluhu) buraya böyle bir nimet vermiş ki Türkiye'de bunun örneği yok. Herkesin çeşmesinden içilebilir kaynak suyu veren Türkiye'de herhalde tek iliz. İçme suyumuz Malatya'nın en önemli değeri. Yani yaşam kaynağımız. Bu suyumuza hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor." diye belirtti.

"Köylere su götüremiyoruz!"

Suyun öneminin ülkede çok arttığını ve Türkiye'nin su kıtlığı olan ülkelerden biri olduğuna vurgu yapan Mert, "Malatya olarak bu suyumuzu çok iyi kullanmamız gerekiyor. Merkezin hemen hemen tamamına bu içme suyu kaynaktan gidiyor. 11 ilçemiz var. İçme suyu konusunda biz en büyük mücadeleyi şu anda kırsalda veriyoruz. Birçok sondajımız, kaynağımız kurudu. Köylere su götüremiyoruz. Az da olsa çok masraf, çok para harcayarak çok ciddi anlamda emek vererek insanları suya kavuşturmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili de tüm arkadaşlarımız ciddi anlamda sahada gayret gösteriyor." diye

"Tarımsal sulamalarda içme suyunun kullanıldığını düşündüğümüz bölgeleri komple yeniliyoruz"

MASKİ hakkında kamuoyunda kötü bir algının oluştuğunu, çok para harcayan bir birim olmasına rağmen su sorununun çözülememiş olmasının büyük bir sıkıntı olduğuna dikkat çeken Mert, şöyle devam etti:

Genel Müdürlük olarak şu ana kadar 2 yılda 500 milyon para harcamışız. Krediler ve diğer kaynakları da hesap ettiğimiz zaman MASKİ Genel Müdürlüğü 1 milyar, yani eski parayla 1 katrilyon lira para harcamış. Bunun dışında işte atık sularımız var. İhalelerimiz var. Bunlardan biri de batı kolektörü. Yıllardır yapılmayan batı kolektörü şu anda yapılıyor. Aşağı merkeze baktığımız zaman 30'a 40'a yakın mahallemizin içme suyu tamamen yenileniyor. Orduzu bölgesini tamamen yeniliyoruz. Bunun dışında kırsal, merkeze yakın kırsal, daha çok kayıp kaçağın olduğu bölgelerde, tarımsal sulamalarda içme suyunun kullanıldığını düşündüğümüz bölgeleri komple yeniliyoruz. Bunu bir sisteme, bir hesaba bağlıyoruz. Çünkü suyumuzu ölçmemiz gerekiyor. Suyumuzda ne kadar kaybımız, kaçağımız olduğunu kabaca biliyoruz. Ama kayıp kaçağın hangi tarafta olduğunu bilmiyoruz. Ülkemizde artık insanlar suyu bulamıyor. Bakıyorsunuz suyumuz tarımda kullanılıyor. Bunun bedelini merkezde alıyoruz ama kırsalda bizim 7 bine yakın bir sondajımız var. Bu suyu köylerimize, kırsalımıza hemen hemen dörtte 1 oranında ve bedavaya yakın veriyoruz. Biz bu suların tamamını mutlaka ölçülebilir hale getirmemiz lazım. Kuraklık ciddi bir durumdur bununla ilgili yatırımlar yapmamız gerekir. Bu sene yağış yağdı tamam ama bu sene sıkıntımız yok diyerek seneleri görmezden gelemeyiz.

"Kimsenin arızası diğer güne kalmayacak"

Kırsalda ve merkezdeki içme suyu ve kanalizasyon arızalarına günlük gideceklerinin altını çizen Mert, "Önceki arkadaşlarımızın çok ciddi emekleri vardı. Ama bizim ekibe verdiğimiz talimat şu: Her gün arıza günlük bitirilecek. Kimsenin arızası diğer güne kalmayacak. Bununla ilgili takviyeler yapacağız. Hizmet alımları yapacağız, sahayı doğru yönetmeye çalışacağız. MASKİ'ye başka bir bakış açısı getireceğiz. Yeniden bir hafıza oluşturacağız. Rutini, bütünü bozacağız. Yani ezbere çalışmayacağız. Her gün arkadaşlarımızla birlikte günü farklı yaşayacağız. Tabii uzun vadeli, orta vadeli büyük projemiz var, onları takip edeceğiz." diye konuştu.

Mert son olarak, "Malatya'daki en büyük sıkıntı, hafızayı yok ediyoruz. Malatya'nın geçmişteki suları hep kayboldu. Kaynakları kayboldu gitti. Bir kısmı kanalizasyona bağlandı, bir kısmı sulamaya gitti. Hafızalarımızı yoklayacağız. Önümüzdeki dönemlerde yeni kaynaklarımız var, yeni Kaptajlarımız var ve yeni Kaptajlar oluşturacağız." dedi.







