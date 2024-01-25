Malatya depremi öncü mü artçı mı? Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama!
Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremi değerlendirdi.
Yerbilimci Naci Görür, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin yaptığı açıklamada, sarsıntının 6 Şubat'ta kırılmamış bir fay üzerinde yaşandığını söyledi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Görür, şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlar, Salkonak-Yeşilyurt/Malatya’da 5,3 deprem oldu. Deprem DAF Zonunda. Muhtemelen 6 Şubat depremleri sonucu kırılmamış bir fay kesimi üzerinde. Biliyorsunuz, buralara önemli miktarda enerji transfer edildi. Geçmiş olsun, sevgiyle"