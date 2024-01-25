  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kanada ülkesindeki kısıtlama: Türkiye'yi etkilemeyecek!

Geleceğin kapısı aralandı! Dünyayı sallayan icat

ABD'de anket: Alçak İsrail'in askeri Filistin halkına soykırım yapıyor diyerek kaydetti!

Türkiye, Rusya ve İran'dan Suriye kararı, çifte hamle

Muhaliflerin 'hain' operasyonuna Sevilay Yılman bile isyan etti!

Açlıktan ölen insanlara "aptal" diyen bakan tepki çekti!

Anne ve çocukları saldırıya uğradı: Terörist köpekler

Öğrenci ve eğitmenlerin protestoları sürüyor: ‘Özel’e hayır, ‘eğitime daha çok bütçe’ isteniyor... Gençlerden hükümete ‘özel üniversite’ isyanı

Esenyurt'ta olayların ardı arkası kesilmiyor! Sokak ortasındaki vahşetin görüntüsü ortaya çıktı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı çok güzel haberi duyurdu
Gündem Malatya depremi öncü mü artçı mı? Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama!
Gündem

Malatya depremi öncü mü artçı mı? Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama!

Yeniakit Publisher
2024-01-25 23:54:00 -
Malatya depremi öncü mü artçı mı? Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama!

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremi değerlendirdi.

Yerbilimci Naci Görür, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin yaptığı açıklamada, sarsıntının 6 Şubat'ta kırılmamış bir fay üzerinde yaşandığını söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, Salkonak-Yeşilyurt/Malatya’da 5,3 deprem oldu. Deprem DAF Zonunda. Muhtemelen 6 Şubat depremleri sonucu kırılmamış bir fay kesimi üzerinde. Biliyorsunuz, buralara önemli miktarda enerji transfer edildi. Geçmiş olsun, sevgiyle"

Malatya depreminde binaların yıkılma anı kameralara yansıdı!
Malatya depreminde binaların yıkılma anı kameralara yansıdı!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Malatya depreminde binaların yıkılma anı kameralara yansıdı!

Malatya depreminde yıkılan Çeçen Apartmanı'ndan sevindiren haber!
Malatya depreminde yıkılan Çeçen Apartmanı'ndan sevindiren haber!

Gündem

Malatya depreminde yıkılan Çeçen Apartmanı'ndan sevindiren haber!

Bakan Koca'dan Malatya depremi açıklaması!
Bakan Koca'dan Malatya depremi açıklaması!

Gündem

Bakan Koca'dan Malatya depremi açıklaması!

Malatya depreminden ilk görüntüler! Vatandaşın panik hali kameralara böyle yansıdı
Malatya depreminden ilk görüntüler! Vatandaşın panik hali kameralara böyle yansıdı

Gündem

Malatya depreminden ilk görüntüler! Vatandaşın panik hali kameralara böyle yansıdı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23