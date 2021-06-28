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Ekonomi Malatya Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazlar kiraya verilecek
Ekonomi

Malatya Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazlar kiraya verilecek

Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan, Malatya İli, Battalgazi, Yeşilyurt, İlçelerinde bulunan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile kiraya verilecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 14:07:00 -
Malatya Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazlar kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde bulunan 47 taşınmazın kiralama ihalesi 08.07.2021 tarih ve saat 14:30’da Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda encümen huzurunda yapılacak.

İhaleye çıkarılan taşınmazlara ilişkin ihale şartnamesi bedelsiz olarak, Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınabilir, ücretsiz olarak incelenebilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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