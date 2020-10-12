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Aktüel Malatya Büyükşehir Belediyesinden Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına kınama
Aktüel

Malatya Büyükşehir Belediyesinden Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına kınama

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: "Biz Ermenistan'ın bu işgal hareketini kınıyoruz ve Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu meclisimiz adına deklare ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-12 18:30:48 -
Malatya Büyükşehir Belediyesinden Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına kınama

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısı Başkan Selahattin Gürkan başkanlığında toplandı.

Gürkan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın ateş çemberi içerisinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Suriye'de ve Irak'ta çok zorlu bir süreçten geçmekte. Ayrıca kardeş ülkemiz, 'iki devlet tek millet' diye tabir ettiğimiz Azerbaycan'ın Karabağ topraklarını Ermenistan tarafından işgal edilmiş bu işgal yaklaşık 30 yıldır devam etmekte. BM ve MİSK gurubu içerisinde çözülmesini bekliyoruz. Bütün bunlara rağmen işgalci Ermenistan işgallerine ve sivil halkı katletmeye devam etmesi üzerine Azerbaycan ordusu harekete geçerek işgalci Ermenistan'ı işgal ettikleri Karabağ'dan atmaya başladı. Geçtiğimiz gün yapılan bir anlaşmayla tekrar bir ateşkes imzalandı. Bu anlaşmada yine Ermenistan tarafından Gence'ye saldırı düzenlenerek bozuldu. Yapılan saldırı sonrasında 11 sivil şehit oldu ve çok sayıda da yaralı bulunmakta. Biz Ermenistan'ın bu işgal hareketini kınıyoruz ve Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu meclisimiz adına deklare ediyorum."

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