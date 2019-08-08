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Malala'dan Keşmir'de tansiyonu düşürme çağrısı

Nobel Barış Ödülü sahibi Pakistanlı Malala Yusufzay:- "70 yıllık bu sorunu barışçıl yollarla çözmeliyiz"

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:56
Malala'dan Keşmir'de tansiyonu düşürme çağrısı

İSLAMABAD (AA) - Nobel Barış Ödülü sahibi Pakistanlı Malala Yusufzay, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması kararının ardından yükselen tansiyona dikkati çekerek "Anlaşmazlıklarımız ne konuda olursa olsun her zaman insan haklarını, çocukları ve kadınları korumalı, 70 yıllık bu sorunu barışçıl yollarla çözmeliyiz." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Malala, Keşmirlilerin 70 yıldır şiddet ortamı içinde yaşadığını belirtti.

Malala, kendisi çocukken Keşmir'de çatışmalar yaşandığını belirterek "Keşmirliler ben çocukken çatışma içindeydi. Annem ve babam çocukken de büyükanne ve büyükbabalarım gençken de. Keşmir'i önemsiyorum çünkü ben de bir Güney Asyalıyım ve burada Keşmirlilerle 1,8 milyar insan yaşıyor. Hepimiz farklı kültürleri temsil etsek de barış içinde yaşayabileceğimize inanıyorum" ifadesine yer verdi.

Güney Asya'daki farklı kültürlerin dünyaya katkı sunduğunu kaydeden Malala, "Acı çekmeye ve kan dökmeye devam etmenin hiçbir manası yok. Savaşların en büyük mağduru Keşmirli kadın ve çocukların güvenliği için endişe duyuyorum. Umarım tüm Güney Asyalılar, uluslararası kamuoyu ve ilgili kurumlar acı çekenler için sesini çıkarır. Anlaşmazlıklarımız ne konuda olursa olsun her zaman insan haklarını, çocukları ve kadınları korumalı, 70 yıllık bu sorunu barışçıl yollarla çözmeliyiz." yorumunda bulundu.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini pazartesi günü iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan bu kararı kınadığını açıklayan Pakistan, Hindistan'la diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:56
  1. Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması
  2. Malala Yusafzay
  3. Pakistan-Hindistan gerilimi

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