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Gündem Mal canın yongasıdır deyip kurban pazarlarında nöbetleşe uyuyorlar
Gündem

Mal canın yongasıdır deyip kurban pazarlarında nöbetleşe uyuyorlar

İlginç manzaraların oluştuğu Aydın Hayvan Pazarı’nda çobanlar hırsızlara karşı geceyi kurbanlık hayvanları ile yan yana geçiriyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 11:44:00 -
Mal canın yongasıdır deyip kurban pazarlarında nöbetleşe uyuyorlar

Aydın’da geçtiğimiz yıllara oranla daha az sayıda hayvanın geldiği kurbanlık pazarında gece manzaraları çobanların zorlu hayat mücadelelerini gözler önüne seriyor. Hırsızlık riskine karşı hayvanların başında yatıp kalkan çobanlar kendi aralarında geceleri nöbetleşe uyuyor. Birçoğu hayvanların başında saman balyalarının üzerine yatıp kalkan çobanlardan Mehmet Koyun, “Umudumuz son güne kaldı. Önceki yıllara göre kurbanlık satışı düşük. Fiyatlar aslında makul ve normal ama alım gücü düşük bence” diye konuştu.

Ekmek parası için hayvanlarının başında yatıp kalktıklarını ve birçok alışverişi Kurban Bayramı vadeli yaptıklarını belirten çobanlar, tüm umutları son saatlere sakladıklarını söylediler.

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