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Makine ihracatı ikiye katlanacak

Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, açıklamalarda bulundu.

18 Ocak 2019 Cuma 12:15
Makine ihracatı ikiye katlanacak

Makine sektörü, ihracat başarısıyla dikkat çekiyor. 2018’de ihracatını yüzde 15,5 arttırarak 17,1 milyar dolara çıkaran sektör, 2023’te bu rakamı 34 milyar dolara taşımayı hedefliyor.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Çin’le birlikte makine ihracatını en çok arttıran iki ülkeden biriyiz. Teknoloji odaklı bir sektörün bu artış hızını yakalaması ilerisi için umut verici. İşte bu anlayışla yıllık yüzde 15 düzeyindeki büyüme hızımızı korumayı, 5 sene içinde ihracatımızı ikiye katlamayı planlıyoruz” dedi.

2019 hedefi 20 milyar dolar

2019’da ihracatı 20 milyar dolara taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Karavelioğlu, ayrıca yeni bölgelere açılmaya ve müşteri adetlerini arttırmaya odaklanacakları sözü verdi.

Karavelioğlu, ayrıca makine ihtiyacını ithalatla karşılamaya devam eden ülkelerin geride kalacaklarını dile getirdi.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 12:15
  1. Kutlu Karavelioğlu
  2. Makine sektörü
  3. ihracat
  4. Makine İhracatçıları Birliği
  5. MAİB

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