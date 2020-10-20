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Gündem Makas atan otomobil kaza yapıp alev aldı
Gündem

Makas atan otomobil kaza yapıp alev aldı

Bursa'da 'makas' atarak ilerleyen otomobil, önce seyir halindeki bir otomobile, ardından da elektrik direğine çarparak alev topuna döndü. Araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 04:50:00 -
Makas atan otomobil kaza yapıp alev aldı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Bursa merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Bursa- İzmir Yolu Caddesi'nde oldu. Emre P. yönetimindeki 16 KCP 17 plakalı otomobil, iddiaya göre 'makas' atarak ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önce aynı istikamette seyreden G.B.'nin kullandığı 16 ZY 275 plakalı otomobile, ardından da elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direği de deviren otomobil, savrularak yol kenarındaki otoparka düşüp, alev aldı. Yanan otomobildeki sürücü Emre P. ile M.P., H.P., A.G. ve A,Ç., çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederken, sağlık görevlileri de yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de olası kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, Bursa- İzmir yolunda yoğunluk oluştu. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

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