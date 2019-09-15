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Makarna hamuru nasıl yapılır? Makarna yapımı tarifi

Evde yapılan her şey daha temiz ve sağlıklı olduğu gibi aynı zamanda daha da lezzetli olur. Bu sebeple mümkün mertebe ev yapımı ürünleri denemek hem sağlığımıza hem ağız tadımıza bir yatırım sayılır. Evde makarna tarifi mutfakta yemek yapmayı sevenler tarafından merak ediliyor. Makarna hamuru nasıl yapılır? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Makarna hamuru nasıl yapılır? İşte, makarna yapımı tarifi...

15 Eylül 2019 Pazar 19:58
Makarna hamuru nasıl yapılır? Makarna yapımı tarifi

Evde yapılan her şey daha temiz ve sağlıklı olduğu gibi aynı zamanda daha da lezzetli olur. Bu sebeple mümkün mertebe ev yapımı ürünleri denemek hem sağlığımıza hem ağız tadımıza bir yatırım sayılır. Evde makarna tarifi mutfakta yemek yapmayı sevenler tarafından merak ediliyor. Makarna hamuru nasıl yapılır? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Makarna hamuru nasıl yapılır? İşte, makarna yapımı tarifi...

Makarna hamuru nasıl yapılır?

Malzemeler

1 kg un
7 yumurta
1 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

Unu hamur yoğurma kabına eleyin. Tuzu ekleyip harmanlayın. Ortasını çukurlaştırın. Yumurtaları bu boşluğa kırın. Yavaşça sütü ekleyip malzemeyi karıştırın. Orta sertlikte bir hamur olana kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle kapatıp 30 dakika bekletin. Bezelere ayırıp dilediğiniz şekli verin. Taze olarak tüketecekseniz kaynar suda haşlamanız yeterli. Saklayacaksanız fırında kuruyana kadar pişirmeniz gerekir.

Makarna hamuru nasıl açılır?

Makarna hamuru oldukça sert bir hamur olması sebebiyle elde açılabilen bir hamur pek değil. Yine de kol gücüne güvenenler onu merdane ile açmayı deneyebilirler ancak bizim önerimiz uygun fiyatlı bir makarna açma makinesi kullanabilirsiniz.

Dolapta dinlenen hamurunuzu hafif unlanmış tezgahınızın üzerine aktarın ve eşit büyüklükte parçalara bölün. Böldüğünüz bu parçaları merdane yardımıyla hafif inceltmeye çalışın. Uzunlamasına şekil verdiğiniz bu hamuru, hamur açma makinesinden bir kere geçirin. Biraz daha inceldiğini gözlemleyeceksiniz. Ardından çekmemeye ve kırmamaya özen göstererek bir kez daha hamur açma makinesinden geçirin.

Her aşamada yüzeyini çok hafif unlayın. Biraz daha uzayan bu hamuru daha kolay açabilmek için ikiye kesin ve her bir parçasını orta inceliğe gelene kadar hamur açma makinesinden geçirin. Ardından varsa makinenin aparatı ile ya da bıçak yardımıyla şerit şekline getirin. Farklı biçimlerde makarnalar elde etmek istiyorsanız onlar içinde aparata ihtiyacınız olabilir. Biz sizlerle en temel olanını paylaşıyoruz. Bu nedenle gönlünüzce şekillendirmek sizlerin elinde.

Hazırladığınız şerit şeklindeki makarnaları tezgahın üzerine serin ve üzerlerini hafifçe unlayın. Kısa bir süre bu şekilde beklettikten sonra artık pişirebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 19:58
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