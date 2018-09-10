0553 313 94 23

"Makam odasında gün" iddialarının odağındaki isimden açıklama

"Makam odasında gün" iddialarının odağındaki isim olan Yahşihan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Osman Türkyılmaz, açıklama yaptı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 21:19
"Makam odasında gün" iddialarının odağındaki isimden açıklama

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Kaymakamlığında "makam odasında gün düzenlendiği" iddialarıyla ilgili açıklama yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Osman Türkyılmaz, "Kaymakamlığın koridorunda yemek yiyorlardı. Kaymakamlığın yemekhanesi yok. Bende buyurun benim odaya geçin, yemeğinizi yiyin tekrardan odadan çıkarsınız dedim. Fotoğrafları da sosyal medyada paylaşınca olay farklı yöne gidiyor" dedi.

Hakkında Kaymakamlık tarafından soruşturma başlatıldığını ifade eden Türkyılmaz, bazı medya organları tarafından "makam odasında gün" yapıldığı iddiaları üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunup, şikayetçi olduğunu söyledi. Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"O gün olay şu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte çocuğumuzu doktordan getirdik. O esnada İŞ-Kur'dan çalışan 10 - 15 tane hanımefendi, öğlen saatinde kaymakamlığın koridorunda yemek yiyorlardı. Koridorda yemek, yemek hoş değil. Kaymakamlığında yemekhanesi yok. Bende buyurun benim odaya geçin dedim. O arada beni ve eşimi de davet ettiler. Ben de hanımefendilerle oturamam benim de işim var siz yemeğinizi yiyin tekrardan odadan çıkarsınız dedim. O esnada arkadaşlar anı fotoğrafı alalım demişler. Fotoğrafları da sosyal medyada paylaşınca olay farklı yöne gidiyor. Orada çalışanlar Kaymakamlığı İŞ-Kur çalışanlarıdır. Bu arkadaşlar İş-Kur'dan çalıştıkları için asgari ücret alıyorlar. Evleri uzak, yürüyerek gidip gelemiyorlar. O yüzden dolayı sabah evlerinden getirdikleri yiyecekleri öğlen tatilinde yiyorlar. Orada kısır veya gün partisi yok. Bu olayı neden ne amaçla getirdiler gündeme onu da bilmiyorum. Makamlar bize baki değil, halkın makamıdır. Halkada açılabilir o esnada sadece sıkıntı olabilecek bir şey varsa benim oda da olmamam. Hanımefendiler sokakta mı yemek yesinler? Kaymakamlık koridorunda mı yemek yesinler? Oradaki gariban insanlar benim oda da yemek yiyebilirler."

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 21:19
  1. Kırıkkale
  2. Yahşihan
  3. Osman Türkyılmaz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya dağıttı! Çekya karşısında gol şov! 5-1
    1. Rusya dağıttı! Çekya karşısında gol..
    2. Filistin'de İsrail protestosu!..
    3. BM Güvenlik Konseyi'nde ilk kez..
    4. Trabzonspor'un forma reklamı belli oldu
    5. İlkel İstanbul Challenger'da son 16'da
    6. Torununun şehit haberini alan babaanne..
    7. İstanbul'da yol çöktü! Trafik tamamen..
    8. Obama yeniden sahada! Trump'ı hedef aldı
    9. "Makam odasında gün" iddialarının..
    10. 'Çocukluğumdan beri hayalim..
    11. Kuzey Kore'den Rusya'ya mesaj var!
    12. Sigara yerine biriktirdiği parayla..
    13. Dışişleri'nden Somali'deki terör..
    14. ABD'den dikkat çeken Mısır kararı!
    15. Bursa'da babasının kestiği ağacın..
    16. Başkent’te su fiyatları resmen ucuzladı
    17. İngiltere'den İdlib açıklaması
    18. Uyuşturucu baronu şafak operasyonuyla..
    19. Yıldırım dünya şampiyonu
    20. Bedir: Yabancı sınırı tartışması suni..
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2018
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'