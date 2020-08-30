E posta hesabı aç | Mail bir diğer ismiyle e posta dijital mektuptur. E posta ile sohbet edilebileceği gibi fotoğraf ve video paylaşımı da yapılabiliyor. Mail hesaplarına ulaşmak isteyenler “E Mail giriş” konusunu internette sık sık araştırıyor. Peki, yeni mail adresi nasıl alınır?

Mail

Mail bir diğer adıyla e posta kısacası dijital mektuptur. Neredeyse herkesin bir ya da daha fazla e mail adresi bulunuyor. Mail adresleri haberleşmenin yanı sıra sitelere üye olmak için de gerekli oluyor.

E-Mail aç

Mail adresi oluşturmak isteyenler yeni bir mail adresine nasıl açacaklarını merak ediyor. Çok farklı mail sağlayıcılar bulunuyor. Söz konusu mail sağlayıcılar üzerinden ücretsiz e posta adresi açmanız mümkün.

E-Mail giriş

E Mail adreslerine ulaşmak isteyenler “E mail giriş” ifadesini internette aratıyor. Mail kutunuza ulaşmak için kullandığınız mail sağlayıcının internet sitesine giriş yapmalısınız. Ayrıca mail uygulamasını mobil cihazlarınıza indirerek de maillerinize ulaşmanız mümkün.

Hotmail giriş

Hotmail mail adresini kullananlar mail kutularına nasıl giriş yapabileceklerini merak ediyor. Hotmail hesabınıza “login.live.com” internet sitesi ya da uygulamadan erişim sağlayabilirsiniz.

Gmail giriş

Bir diğer mail sağlayıcılardan biri de Gmail… Gmail kullanıcıları hesaplarını nasıl açabileceklerini merak ediyor. Bunun için iki ayrı yöntem bulunuyor. Birincisi Google’a gelip sağ üst köşedeki menüye basıp mail kısmına tıklayarak ulaşabilirsiniz. İkinci olarak “mail.google.com” adresinden de maillerinize ulaşabilirsiniz. Öte yandan uygulama ile mobil cihazlarınızdan da mailinize giriş yapmanız mümkün.

Hotmail hesap aç

Hotmail hesabı bulunmayanlar ya da yeni bir hesap açmak isteyenler bu işlemi nasıl yapmaları gerektiğini merak ediyor. “login.live.com” internet sitesine girmeniz gerekiyor. Oturum aç ifadesinin altında yer alan "Hesabınız yok mu? Bir tane oluştur" kısmına tıklayıp istenilen bilgileri doldurarak Hotmail hesabı sahibi olabilirsiniz.

Gmail hesap aç

Gmail hesabı açmak isteyenler bu işlemi nereden nasıl yapacaklarını araştırıyor. Bir Gmail hesabı oluşturmak için “accounts.google.com” adresine giriş yapmanız ve hesap oluşturma işlemine başlamanız gerekiyor.

Sign in

Pek çok kişi internette “Sign in” kelimesini aratıyor. Sign in oturum açma anlamında kullanıyor. İnternet üzerinden sign in yazarak mail sağlayıcınıza ulaşıp mail kutunuza giriş yapabilirsiniz.